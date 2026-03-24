[2026 올해의 서비스 브랜드파워 1위] 모빌리티 테크 스타트업, 공카

공카가 ‘2026 올해의 서비스 브랜드파워 1위’ 렌터카 부문을 수상했다.공카는 모빌리티 테크 스타트업으로, 사용자 중심의 인터페이스(UI/UX) 혁신과 더불어 AI 기반의 지능형 차량 관리 시스템을 도입해 운영 효율성과 고객 만족도를 동시에 높이고 있다. 실제로 공카는 독보적인 기술력과 이용자 편의성을 바탕으로 지난해 기준 연간 고유 방문자(UV) 110만 명을 돌파하기도 했다.아울러 공카의 독보적인 모빌리티 솔루션은 국내를 넘어 해외 시장에서도 강력한 러브콜을 받고 있다. 최근 미국의 AutoMobility Advisors 및 GoGo Rentcar, 베트남의 Asia Trang Ngan 및 KV Global Rental 등 글로벌 주요 기업들과 연이어 업무협약(MOU)을 체결하며 세계 시장 진출을 위한 교두보를 마련했다.이러한 글로벌 파트너십은 공카의 소프트웨어 솔루션이 북미와 동남아시아 등 상이한 환경에서도 즉각적인 적용이 가능할 만큼 세계적 수준의 확장성 및 안정성을 갖추었음을 의미한다.황기연 대표이사는 “이번 수상은 공카의 혁신에 공감해 준 국내 고객들의 신뢰가 만든 결실이자, 글로벌 무대로 도약하는 중요한 변곡점이 될 것”이라며 “앞으로도 단순 렌탈 서비스를 넘어 모빌리티 데이터 자산화 등 공카만의 고도화된 모빌리티 생태계를 국내뿐 아니라 전 세계에 이식해 글로벌 리딩 기업으로 거듭 나겠다”고 전했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com