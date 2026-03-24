[2026 올해의 교육 브랜드파워 1위] 차별화된 수험교육 서비스, 박문각

박문각이 ‘2026 올해의 교육 브랜드파워 1위’ 교육서비스 부문을 수상했다.박문각은 54년 전통의 대표 교육기업으로, 1972년 행정고시학원 설립 이래 공무원을 비롯해 공인중개사, 교원 임용, 경찰, 전문자격 분야의 수많은 합격자를 배출하고 있다.현재 노량진-강남-종로-평택을 거점으로 한 학원 사업과 온라인 및 방송 강의 사업, 각종 수험서의 출판과 제작 사업, 공공기관 및 대학교, 기업과의 제휴를 통한 B2B 사업을 진행하고 있으며, 수험 전문 신문 발행 등 신뢰성 있는 수험 정보를 제공하는 미디어 채널도 함께 운영 중이다.또한, 개인 맞춤형 학습 및 생활 관리 시스템이 적용된 ‘스파르타반’ 개설을 통해 노량진 최초로 관리형 수험 학습 문화를 정착시켰으며, 다년간의 합격자 배출 노하우로 축적해온 자체 빅데이터에 인공지능 기술을 접목한 신규 콘텐츠와 서비스 개발 노력을 이어가고 있다.박문각의 학습 콘텐츠와 서비스는 자사만이 아닌 다각적인 제휴 채널을 통해 더욱 괄목한 성과로 이어져, 김제 시청은 22개 대표 사업 중 박문각과 함께한 ‘지평선학당 공무원 시험 준비반’을 2020년 김제시 시정을 빛낸 1위 성과로 선정한 바 있다.박문각 관계자는 “이번 수상은 고객 만족을 위한 끊임없는 연구와 기술 개발 등의 노력이 만들어낸 값진 성과”라며 “앞으로도 수험생들이 소망하는 합격을 앞당기기 위한 새로운 콘텐츠 생산과 서비스 투자에 더욱 박차를 가하겠다”고 소감을 전했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com