[2026 올해의 프랜차이즈 브랜드파워 1위] 프리미엄 보쌈 브랜드, 손정보쌈

손정보쌈이 ‘2026 올해의 프랜차이즈 브랜드파워 1위’ 보쌈 부문을 수상했다.손정보쌈은 외식전문기업 육성푸드 주식회사에서 선보인 프리미엄 보쌈 브랜드로, 특수 부위인 가브리살을 활용한 보쌈을 필두로 해 알곤이 볶음, 진한 사골 육수 기반의 칼국수 등 탄탄한 메뉴 라인업을 선보이고 있다.손정보쌈은 매장에서 매일 여러 번 고기를 삶아내는 방식을 고수하며, 음식점의 가장 기본인 맛의 본질에 집중한 것이 특징이다. 특히 메인 메뉴 가브리살 보쌈 주문 시 해물 칼국수나 비빔 막국수를 무료로 제공하는 파격적인 구성을 선보이며 소비자 만족 및 가성비까지 놓치지 않았다는 평가를 받고 있다.또한 점심부터 저녁까지 매출 공백 없이 운영 가능한 메뉴 구조와 본사의 체계적인 매뉴얼은 가맹점주의 안정적인 수익성까지 뒷받침하고 있다. 육성푸드 주식회사의 이미 검증된 프랜차이즈 성공 노하우에 LSM(지역 점포 마케팅) 전략이 더해진 것도 강점이다.손정보쌈 관계자는 “앞으로도 초심을 잃지 않고 본질에 충실한 맛과 체계적인 시스템을 구축해 점주들이 오랜 기간 안정적으로 운영할 수 있는 브랜드로 거듭나겠다”고 소감을 밝혔다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com