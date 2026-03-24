[2026 올해의 교육 브랜드파워 1위] 현지체험영어 콘텐츠, 스피킹맥스
스피킹맥스가 ‘2026 올해의 교육 브랜드파워 1위’ 영어회화 부문을 수상했다.

스피킹맥스는 누적 학습자 120만 명이 선택한 현지체험영어 콘텐츠를 제공하고 있다. 이에 전세계 2,332명의 영어권 원어민 영상을 통해 자연스럽게 회화를 익힐 수 있다.

스피킹맥스는 영상 속 원어민이 말하는 핵심 문장을 듣고 따라하면서 외국어를 체화할 수 있도록 구성했으며, 왕초보 탈출, 패턴영어, 비즈니스 영어 등 24개의 코스로 구분돼 있는 만큼 학습자의 수준과 목적에 따라 과정을 선택할 수 있다.

또한, ‘돈버는영어’는 스피킹맥스 콘텐츠와 보상구조를 결합한 학습 서비스로, 학습 일수에 따라 현금화 할 수 있는 코인을 지급받는 구조다. 7일 연속 학습 시 추가 코인을 받을 수 있는 장치를 마련해 학습자들이 꾸준히 학습할 수 있도록 동기를 부여한다. 현재까지의 누적 보상액은 100억 원을 돌파했으며, 100만 원 이상 수령한 이용자가 1,500명을 넘어서는 등 실질적인 학습 지속성 효과가 검증됐다.

스피킹맥스 관계자는 “보상 시스템을 적용해 학습 지속성을 높이며 이용자 신뢰를 강화해 왔다”며 “검증된 학습 콘텐츠를 기반으로 학습 몰입과 지속성을 더욱 높일 수 있도록 기술 고도화와 보상 설계 정교화에 힘쓸 것”이라고 밝혔다.

박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com