[2026 올해의 교육 브랜드파워 1위] 스피치 교육 브랜드, 예소스스피치

예소스스피치가 ‘2026 올해의 교육 브랜드파워 1위’ 스피치 부문을 수상했다.예소스스피치는 심리와 말하기 교육을 접목해 자존감과 사회성을 함께 성장시키는 스피치 전문 교육 브랜드로, 지난 12년간 교육 현장에서 축적한 노하우를 바탕으로 전국 20여 개 이상의 교육센터를 운영하고 있다.예소스의 교육 철학은 단순한 ‘말하기 기술’ 교육을 넘어 아이의 마음을 이해하고 관계 속에서 건강하게 표현하는 힘을 키우는 것에 있다. 이를 위해 예소스는 심리 기반 스피치 교육 프로그램을 개발해 논리적 표현력, 경청 능력, 공감 능력, 자기 표현력 등을 균형 있게 키우는 교육을 진행하고 있다.아울러, 최근에는 청소년 사회성/리더십 교육, 진로 발표 교육, 부모교육, 성인 커뮤니케이션 교육까지 영역을 확장하며 전 생애 커뮤니케이션 교육 브랜드로 성장하고 있다. 실제로 예소스 강사진은 대학 면접 컨설팅, 고등학교 진로 특강, 아이돌 스피치교육, 기업 커뮤니케이션 강의 등 다양한 교육 현장에서 활동하며 전문성을 인정받고 있다.예소스 교육 프로그램의 특징은 심리 기반 커뮤니케이션 교육이라는 점이다. 아이들이 단순히 말을 잘하는 것을 넘어, 자신의 감정을 이해하고 타인과 건강한 관계를 맺을 수 있도록 돕는 것이 핵심이다.이외에도 자체 개발한 다양한 교육 프로그램을 통해 논리적 말하기, 토론, 발표, 역할극 기반 사회성 교육 등 실생활에서 바로 활용할 수 있는 커뮤니케이션 역량을 키우는 데 집중하고 있다.예소스스피치 이주아 대표는 “앞으로도 심리 기반 커뮤니케이션 교육을 통해 아이부터 성인까지 건강한 소통 문화를 만들어 가는 교육 브랜드로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com