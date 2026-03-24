[2026 올해의 가전 브랜드파워 1위] 국내 제조 무인커피머신 브랜드, 큐어스

큐어스가 ‘2026 올해의 가전 브랜드파워 1위’ 무인커피머신 부문을 수상했다.큐어스는 카페 및 음료 장비를 개발·제조하는 (주)윤서컴퍼니의 무인커피머신 브랜드로, 무인커피머신과 캔시머 등 다양한 F&B 장비를 자체 기술로 개발하고 있다. 이에 제품 기획부터 설계, 생산까지 국내에서 직접 진행하며 안정적인 품질과 기술력을 바탕으로 음료 장비 시장에서 경쟁력을 확보하고 있다.최근 무인매장과 자동화 매장 운영이 확대되면서 무인커피머신 도입을 고려하는 창업자와 사업자들이 적지 않은 가운데, 큐어스 무인커피머신은 별도의 전문 바리스타 없이도 일정한 품질의 커피를 제공할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 직관적인 운영 시스템과 안정적인 커피 추출 기술을 기반으로 카페, 스크린골프장, 무인매장 등 다양한 공간에서 활용되고 있다.윤서컴퍼니는 안정적인 품질 및 기술력을 기반으로 현재 연 매출 약 85억 원 규모의 F&B 장비 기업으로 자리 잡았으며, 무인커피머신을 비롯해 캔시머, 커피머신 등 다양한 음료 장비 라인업을 구축하며 사업 영역을 확대하고 있다.윤서컴퍼니 조학현 대표는 “앞으로도 매장 운영자들이 안정적으로 운영할 수 있는 무인 커피 솔루션을 지속적으로 개발해 시장을 선도하는 브랜드로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com