[2026 올해의 프랜차이즈 브랜드파워 1위] 중국음식 전문 브랜드, 하이탠탠마라탕

하이탠탠마라탕이 ‘2026 올해의 프랜차이즈 브랜드파워 1위’ 마라탕 부문을 수상했다.하이탠탠마라탕은 2022년에 설립된 중국음식 전문 브랜드로, 설립 전 수년간의 연구 끝에 중국 본연의 맛을 유지하면서 한국인의 입맛에 맞는 하이탠탠마라탕만의 시그니처 소스 개발에 성공했다.이와 더불어, 프랜차이즈 사업에 앞서 3년간의 본점 운영을 통한 실 운영 중심의 탄탄한 준비를 거쳐 표준화된 조리 매뉴얼, 차별화된 메뉴 구성, 최적화된 마케팅, 가맹 지역 상권과의 공생 구조 등으로 가맹점의 수익을 최우선으로 하는 프로세스를 마련했다.또한 고객들이 하이탠탠마라탕을 신뢰할 수 있도록, 위생을 한눈에 확인할 수 있는 오픈형 구조의 인테리어를 채택한 것이 특징이다.주식회사 하이탠탠마라탕 배서윤 대표는 “‘한 번도 먹어보지 못한 사람은 있어도, 한 번만 먹어 본 사람은 없다’는 말처럼, 하이탠탠마라탕의 음식을 접해 본 고객들은 그 맛의 매력에서 빠져나오지 못한다”며 “현재 대한민국 대표 배달 플랫폼들 내 중국음식 카테고리에서 주문 수와 리뷰 수의 우위를 점하고 있을 정도로 하이탠탠마라탕에 많은 관심과 사랑을 보내주는 만큼, 앞으로도 지속적인 신메뉴 개발을 통해 중국음식 분야의 프리미엄 브랜드로 발돋움을 목표로 하고 있다”고 전했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com