[2026 올해의 교육 브랜드파워 1위] 자격증 취득 원격평생교육시설, 한국평생교육인증원

한국평생교육인증원이 ‘2026 올해의 교육 브랜드파워 1위’ 원격평생교육원 부문을 수상했다.한국평생교육인증원은 급변하는 취업 시장의 흐름에 맞춰 약 160여 종의 온라인 강의를 개설·운영하며, 학습자들에게 체계적이고 전문적인 교육 솔루션을 제공하고 나아가 취업에 활용이 가능하도록 자격 취득까지 원스톱으로 진행되는 원격평생교육시설이다.온라인 강의와 온라인 시험으로 진행됨에 따라, PC와 모바일 환경에서 모두 수강이 가능한 최첨단 LMS(학습관리시스템)를 구축해 시공간의 제약 없이 언제 어디서든 학습할 수 있는 것이 특징이다. 모든 교육 과정은 해당 분야의 베테랑 교수진이 직접 참여해 제작되며, 이론에만 치우치지 않고 현업에서 즉시 활용 가능한 실무 사례 중심의 강의를 통해 수강생들의 높은 만족도를 이끌어내고 있다.특히 커피바리스타전문가, 노인돌봄생활지원사, 타로마스터, 사주풀이상담사 자격증 등 한국직업능력연구원에 정식 등록된 공신력 있는 자격증을 취득할 수 있어 취득 후의 활용도를 높였다. 또한 경력 단절 여성이나 취업 준비생들을 위한 맞춤형 커리큘럼을 지속적으로 확장해 나가고 있으며, 매달 최신 강의도 지속적으로 업데이트되고 있다.한국평생교육인증원 관계자는 “이번 수상은 학습자들의 꿈과 자아실현을 돕기 위해 최상의 교육 콘텐츠를 제공하고자 하는 노력한 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 고객의 신뢰를 깨뜨리지 않도록 전문성 있는 커리큘럼 개발과 철저한 서비스 관리에 더욱 힘쓰겠다”고 전했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com