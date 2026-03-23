한경DB

미국의 이란 공습에 따른 여파로 국내 유가가 급등하고 있는 가운데, 검찰이 정유사들의 담합 정황을 포착하고 강제수사에 나섰다.23일 법조계에 따르면 서울중앙지검 공정거래조사부(나희석 부장검사)는 이날 오전 SK에너지, GS칼텍스, 에쓰오일, HD현대오일뱅크 등 4개 정유사와 사단법인 한국석유협회에 대한 압수수색을 진행 중이다.이들 업체는 사전 협의를 통해 국내 유통되는 유류 및 석유제품의 가격을 임의로 올리거나 동결하는 등 담합한 혐의를 받는다.검찰은 이번 미국 이란 전쟁 이후 사태 뿐 아니라 과거 유가 변동성이 컸던 시기의 자료까지 폭넓게 들여다보는 것으로 전해졌다.앞서 이재명 대통령은 "어려운 시장 환경을 악용해 부당 이익을 취하려는 세력에 대해서는 엄단해야 한다"며 "정유사와 주유소의 담합, 매점매석, 사재기 등 불법 행위는 철저하게 단속하고 위반할 경우 그로 인해 생길 이익의 몇 배에 해당하는 엄정한 제재를 할 필요가 있다"고 강조했다.정부는 이후 휘발유, 경유 등 석유 제품의 판매 가격 상한선을 정하는 석유 최고가격제를 도입해 시행 중이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com