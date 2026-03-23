동국제강, 집중투표제 배제 삭제…소수주주 권익 반영

동국제강그룹 동국제강이 정관에서 집중투표제 배제 조항을 삭제하며 지배구조 개선에 나섰다.동국제강은 23일 서울 수하동 본사 페럼타워에서 제3기 정기 주주총회를 열고 이 같은 내용을 포함한 주요 안건을 원안대로 의결했다고 밝혔다.이번 주총에서는 상법 개정과 소수주주 권익 보호 취지를 반영해 집중투표제 배제 조항을 삭제하는 정관 변경안이 통과됐다. 회사는 이를 통해 주주권 보호와 이사회 투명성을 강화하겠다는 방침이다.이날 주총에서는 감사·영업·내부회계관리제도 운영 현황 보고에 이어 ▲2025년도 재무제표 ▲이사 선임 ▲감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 ▲이사 보수 한도 등 총 5개 의안이 상정돼 모두 승인됐다.의장을 맡은 최삼영 사장은 인사말에서 내수 수요 침체와 보호무역 심화, 고환율·고원가 환경을 언급하며 판매 포트폴리오 다변화와 통상 대응 역량 강화, 가동 최적화 전략을 핵심 과제로 제시했다.동국제강은 수출 확대를 중장기 전략으로 제시하며 전담 조직 확대와 글로벌 고객 맞춤형 직거래 체계 구축을 통해 지난해 약 11%였던 수출 비중을 올해 15%까지 높이겠다는 목표를 밝혔다.주주환원 정책과 관련해서는 주당 200원의 중간·결산배당을 유지해 배당 정책의 지속성을 확보했다고 설명했다. 회사 측은 향후에도 안정적인 수익 기반을 바탕으로 높은 수준의 배당 기조를 이어가겠다고 강조했다.또한 이날 주총에서는 권주혁 재경실장이 사내이사로 신규 선임돼 재무 전략과 자금 운용, 투자 효율화 분야에서 역할을 맡게 됐다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com