서울 시내의 한 공인중개사 사무소 앞을 시민들이 지나가고 있다. 2026.3.17/뉴스1

다주택자 양도소득세 중과 유예 종료가 코앞으로 다가오면서 서울 아파트 시장에 매물이 쏟아지고 있다.23일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 지난 21일 기준 서울 아파트 매물은 8만80건으로 5일 전보다 5.4% 늘었다. 서울 매물이 8만 건을 넘긴 것은 지난해 6월 이후 약 9개월 만이다.이러한 현상은 이재명 대통령이 양도세 중과 유예 종료를 공식화한 지난 1월 23일 이후 가속화됐다. 정부는 5월 9일 이후 매각 시 최대 82.5%의 고울 과세를 예고하며 “버티는 게 손해인 상황을 만들 것”이라고 강경 메시지를 냈기 때문이다.이에 따라 강남구(7.5%)와 서초구(7.4%), 영등포구(7%) 등 고가 주택 밀집 지역을 중심으로 절세 매물이 가파르게 증가하고 있다.매물이 쌓이면서 매매가격은 하방 압력을 견디지 못하고 하락세로 돌아섰다. 서울 아파트값 상승률은 7주 연속 둔화됐으며 강남 3구와 용산구에 이어 성동·동작·강동구 등 주요 지역도 줄줄이 하락 전환했다.보유세 부담을 덜기 위한 급매물이 시장에 풀리며 이른바 ‘한강벨트’ 지역의 집값까지 흔들리는 양상이다.전문가들은 4월 말까지도 양도세 혜택을 받으려는 막판 급매물이 더 늘어날 것으로 보고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com