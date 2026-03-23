BTS 관련, 74 건의 112 경찰 신고

21일 서울 종로구 동십자각 교차로 인근 도로의 차량 통행이 통제되고 있다. BTS 멤버들이 서는 무대를 중심으로 적선교차로에서 동십자각교차로 구간은 '진공상태'로 만들어 이중·삼중으로 펜스를 치고 일반인 출입을 막는다. 2026.3.21 한국경제신문 이솔 기자

BTS 컴백 공연에 경찰 통제가 과도했다는 비판이 따르고 있다. 경찰 측은 시민 안전과 관련해서는 안전이 최우선이 돼야 한다는 입장을 밝혔다.박정보 서울경찰청장은 23일 열린 정례 기자간담회에서 “중동 사태로 인한 테러 위협을 고려해 이번 행사는 안전을 최우선으로 생각했다”며 “시민 안전과 관련해서는 과도하게 대응해야 한다”고 밝혔다. 박 청장은 "많이 불편하셨을 텐데 대부분 시민은 잘 따라주셨다"고 덧붙였다.지난 21일 광화문 일대 BTS 공연과 관련해 경찰과 서울시는 최대 26만~30만 명의 인파를 예상했으나, 행안부 시스템상 공연 시간대 실제 인파는 약 6만2000명(이동통신 접속자 기준)에 그쳤다. 공연 주최 측인 하이브 추산 약 10만4000명이 모인 것으로 파악됐다. 이에 예측 실패가 과도한 행정력 낭비로 이어졌다는 비판이 나오고 있다.그는 공연에 주최 측 추산 10만4천명(서울시 추산 4만8천명)이 모이며 26만명이라는 예측치를 크게 밑돈 데 대해 "숭례문까지 차면 26만명이 들어올 수 있다는 최악의 상황을 대비했다"고 말했다.BTS 공연과 관련해 경찰은 모두 74 건의 112 신고를 받았다고 밝혔다. 해당 신고 내용은 대부분 교통 불편과 소음 등이었다.공중 협박 신고도 3건이 접수됐다. 가해자가 술에 취했거나 정신질환을 앓고 있다고 파악해 사건을 종료했다.경찰은 대리 티켓팅이나 티켓 재판매 등을 빙자한 사기로 의심 가는 게시글 194 건을 삭제, 차단했다.티켓 양도 사기 3건은 관할 지방청으로 사건을 이송했다. 매크로 프로그램을 사용한 것으로 의심되는 티켓 대량 예매 사건 2건은 서울청 사이버수사대가 업무방해 혐의로 수사 중이다.한편 ‘사기적 부당거래’ 혐의를 받는 방시혁 하이브 의장에 대해서 사실관계 조사를 끝낸 후 법리 검토에 들어간 것으로 풀이된다.박 청장은 “현재까지 (방 의장에 대한) 추가 조사 일정은 없다”며 “보완 수사가 필요하다고 생각되면 수사할 것”이라고 말했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com