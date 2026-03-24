도널드 트럼프 미국 대통령. 사진=연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 극적인 종전 협상 가능성을 시사하며 에너지 시설 공격 계획을 전격 보류했다. 하지만 이란 측이 협상 사실 자체를 강력히 부인하고 나서면서 진실 공방이 가열되고 있다.트럼프 대통령은 23일(현지시간) 자신의 SNS '트루스소셜'을 통해 "미국과 이란이 중동 지역의 적대행위를 완전히 해소하기 위해 매우 생산적인 대화를 나눴다"고 발표했다.그는 이어 "건설적인 대화 분위기를 바탕으로 이란 발전소 및 에너지 인프라에 대한 모든 군사 공격을 5일간 유예하도록 국방부에 지시했다"고 밝혔다. 특히 트럼프 대통령은 이란이 핵무기 보유 포기에 동의했으며, 미국이 이란의 농축우라늄 비축분을 직접 회수하는 방안 등 핵심 쟁점에서 합의를 이뤘다고 주장하며 강한 자신감을 드러냈다.그러나 이란 정부는 트럼프 대통령의 발표 직후 이를 공식 반박했다. 이란 외무부 대변인은 "지난 24일 동안 미국과 어떤 협상이나 대화도 없었다"고 못 박았다.협상 당사자로 거론된 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장 역시 자신의 SNS를 통해 트럼프 대통령의 주장을 "가짜뉴스"라고 일축하며 불쾌감을 드러냈다.양측의 입장이 극명하게 엇갈리면서 이번 발표의 배경을 두고 해석이 분분하다. 일각에서는 트럼프 행정부가 이란 내부의 분열을 유도하거나 국제 사회의 지지를 얻기 위해 고도의 심리전을 펴는 것이라는 분석이 나온다.반면, 물밑에서 진행 중인 비밀 협상의 주도권을 잡기 위한 전략적 기싸움이라는 시각도 있다. 미국이 제시한 '5일'의 유예 기간 동안 실제 가시적인 변화가 나타날지 전 세계의 이목이 쏠리고 있다.김정우 기자 enyou@hankyung.com