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도널드 트럼프 미국 대통령이 예고했던 이란 발전소 공격을 5일간 보류하고 종전 협상 가능성을 시사하면서 폭등하던 국제 유가가 10% 넘게 하락했다.23일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 5월 인도분 브렌트유 선물은 전장 대비 10.9% 하락한 배럴당 99.94달러에 거래를 마쳤다.4월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 역시 10.3% 내린 88.13달러를 기록했다. 이날 브렌트유는 아시아 시장에서 한때 114달러를 돌파했지만 트럼프 대통령의 발언 직후 96달러 선까지 추락하며 가파른 변동성을 보였다.트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜을 통해 “지난 이틀간 미국과 이란 양국이 적대행위 해소를 위해 매우 유익하고 생산적인 대화를 나눴다”며 이를 바탕으로 이란 에너지 인프라에 대한 모든 군사 공격을 5일간 유예하도록 국방부에 지시했다고 밝혔다.앞서 그는 지난 21일 이란에 48시간 이내에 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 발전소를 초토화하겠다고 경고한 바 있다.트럼프 대통령은 스티브 윗코프 중동특사와 재러드 쿠슈너 등 미국 대표단이 이란의 최고위급 인사와 전날 저녁까지 협상을 성공적으로 진행했다면서 이란의 ‘핵무기 포기’를 비롯해 “거의 모든 쟁점에서 합의했다”고 밝히기도 했다.반면 이런 상황에서 이란은 미국과의 협상 사실을 부인했다.이란 외무부 대변인은 이날 “강요된 전쟁이 계속된 지난 24일 동안 미국과 어떤 협상이나 대화도 없었다”고 밝혔다고 이란 국영 IRNA 통신이 보도했다.양측의 진실 공바잉 이어지자 유가는 하락 폭을 일부 만회하며 마감했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com