홈 한경BUSINESS [속보] 코스피 4.30% 오른 5638.2 개장 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603241792b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.24 09:04 수정2026.03.24 09:05 강홍민 기자 뉴스1코스피 4.30% 오른 5638.2 개장강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 더 시에나 그룹, KLPGA 투어 국내 개막전 '더 시에나 오픈 2026' 개최 유사나헬스사이언스코리아, '2026 킥오프 셀레브레이션' 성료 장인화 "이제 성과 낼 때"…포스코그룹 철강·배터리 '2코어' 드라이브 "정의 구현에 54년 걸렸다"…‘국민 아빠’의 추악한 민낯 [속보]"미군, 이란에 공수부대 투입 검토"…NYT, 하르그섬 장악작전 가능성 제기