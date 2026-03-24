서경덕 성신여대 교수는 24일 자신의 SNS를 통해 "많은 누리꾼들이 제보를 해 줬다"며 "확인해 보니 타오바오, 알리익스프레스 등에서 아리랑 로고를 버젓이 사용한 티셔츠, 각종 액세서리 등을 판매하고 있다"고 밝혔다.
서 교수는 "무엇보다 BTS의 초상권을 무단으로 사용한 불법 굿즈를 판매하는 건 가장 큰 문제"라고 지적했다.
이어 "물론 쇼핑몰은 불법 굿즈를 직접 제작한 것이 아니라 플랫폼만 제공한다 하더라도 이런 짝퉁 상품을 노출하는 건 분명히 잘못한 일"이라고 덧붙였다.
앞서 중국에서는 넷플릭스 '오징어게임' 등 인기 콘텐츠 불법 복제물 유통으로 논란이 된 바 있다.
당시 홍콩 사우스차이나모닝포스트 등 외신은 "한국의 온라인 쇼핑 사이트 '쿠팡'에서 오징어게임 관련 최고 인기 상품 일부는 중국 광둥성 광저우와 선전, 안후이성의 기업들이 판매하는 것"이라고 보도했다.
서 교수는 "정말로 한심한 행위"라며 "이제는 그만해야 한다"고 지적했다.
강홍민 기자 khm@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지