중국 대형 온라인 쇼핑몰에서 판매중인 BTS 아리랑 불법 티셔츠(서경덕 교수 제공)

최근 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백 공연이 글로벌 이슈로 화제가 된 가운데, 중국 대형 온라인 쇼핑몰에서 불법 굿즈가 판매되고 있는 것으로 드러났다.서경덕 성신여대 교수는 24일 자신의 SNS를 통해 "많은 누리꾼들이 제보를 해 줬다"며 "확인해 보니 타오바오, 알리익스프레스 등에서 아리랑 로고를 버젓이 사용한 티셔츠, 각종 액세서리 등을 판매하고 있다"고 밝혔다.서 교수는 "무엇보다 BTS의 초상권을 무단으로 사용한 불법 굿즈를 판매하는 건 가장 큰 문제"라고 지적했다.이어 "물론 쇼핑몰은 불법 굿즈를 직접 제작한 것이 아니라 플랫폼만 제공한다 하더라도 이런 짝퉁 상품을 노출하는 건 분명히 잘못한 일"이라고 덧붙였다.앞서 중국에서는 넷플릭스 '오징어게임' 등 인기 콘텐츠 불법 복제물 유통으로 논란이 된 바 있다.당시 홍콩 사우스차이나모닝포스트 등 외신은 "한국의 온라인 쇼핑 사이트 '쿠팡'에서 오징어게임 관련 최고 인기 상품 일부는 중국 광둥성 광저우와 선전, 안후이성의 기업들이 판매하는 것"이라고 보도했다.서 교수는 "정말로 한심한 행위"라며 "이제는 그만해야 한다"고 지적했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com