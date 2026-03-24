지난 23일 ‘스타필드 청라’ 건설 현장 방문

올해 네 번째 국내 현장 경영

‘레저테인먼트 쇼핑몰’ 구성에 총력

스타필드 청라에 방문한 신세계 그룹 정용진 회장 / 신세계그룹 제공

신세계그룹 정용진 회장이 지난 23일 인천 청라국제도시에 조성 중인 ‘스타필드 청라’ 건설 현장에서 프로젝트 진행 상황을 점검했다. 정 회장의 스타필드 현장 방문은 올해 네 번째 국내 현장 경영이다.스타필드 청라는 2만3000석 규모 멀티스타디움과 호텔, 인피니티풀, 쇼핑몰이 한 번에 연결되는 형태다. 세계 최초 초대형 복합 레저테인먼트 공간이다. 지하 3층부터 지상 8층 규모로 연면적이 15만평에 달해 스타필드 중 최대 규모다.스타필드 청라 멀티스타디움은 기존 돔구장과 달리 경기장 내 호텔과 인피니티풀을 갖춘다. 쇼핑몰과도 바로 연결돼 고객들이 한 공간 내 다양한 경험을 할 수 있는 시설로 지어질 전망이다.스타필드 청라 현재 공정률이 40%로 올해 상반기에 지붕 공사를 진행할 계획이다. 준공은 2027년 말로 예정돼 있고 2028년 초 공식 개장을 목표로 한다. 완공 이후 KBO 구단 SSG랜더스가 이곳 멀티스타디움을 홈구장으로 사용할 계획이다.이날 정 회장이 경기장 주요 구역 및 쇼핑몰과의 연결 지점 등을 둘러봤다. 그는 “최근 막을 내린 WBC를 비롯해, 세계적인 아티스트의 콘서트 등을 언제라도 열 수 있는 스타디움이 우리나라에도 하나쯤 있었으면 좋겠다고 늘 생각했다”라며 “스타필드 청라가 완공된다면 세계 각지에서도 많은 외국인이 우리나라를 찾는 이유가 될 것”이라고 말했다.정 회장은 현장을 돌면서 고객 입장에서 끊임없이 질문을 던졌다. 기존에 없던 공간을 만드는 거라 동선과 내부 구성에 어느 때보다 신중해야 하기 때문이다. 정 회장은 특히 쇼핑몰과 이어지는 연결 부분 공사 현장에서는 고객 이동에 불편함 없이 즐거움을 선사하도록 각별히 신경을 써야 한다고 말했다. 또한 야구장 그라운드에 깔리게 될 잔디와 관중석 의자 시제품까지 꼼꼼히 살폈다.정 회장과 신세계그룹은 스타필드가 그러했던 것처럼, 멀티스타디움이 결합된 ‘스타필드 청라’ 역시 대한민국 ‘레저테인먼트 쇼핑몰’을 정의할 거라는 책임감을 갖고 있다. 정 회장은 현장을 떠나며 ‘스타필드 청라’ 현장소장인 전윤석 신세계건설 상무에게 “안전 제일”을 재차 당부하며 “공사 중에 조금의 빈틈도 없도록 잘 챙겨달라”고 말했다.이어 그는 “스포츠, 레저, 쇼핑이 결합된 세계 최초 멀티스타디움이란 타이틀에 걸맞은 ‘세계 최고’ 품질을 갖춰야 한다”고 강조했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com