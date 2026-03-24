'개운 산행'이 뭐길래…2030 등산복 수요 늘어났다

지그재그 한 달간 ‘등산’ 검색량 1만건 이상

전년 동기 대비 57% 증가

카카오스타일 패션 플랫폼 ‘지그재그’는 등산 관련 검색량이 최대 32배 급증했다. 2030세대 사이에 등산 열풍이 분 영향이다.최근 방송에서 ‘운이 트이고 싶을 때 관악산을 찾는다’는 이야기가 나오며 SNS에서 ‘관악산 챌린지’ 열풍이 이어지고 있다. 특히 2030 세대를 중심으로 ‘개운 산행’(운을 틔우고 좋은 기운을 채우는 산행)에 대한 관심이 전반적으로 증가하면서 다양한 등산 복장이 주목 받는 추세다.지그재그에 따르면 최근 한 달(2월 19일~3월 18일) ‘등산’ 관련 검색량은 1만1000건 이상으로, 전년 동기 대비 57% 증가했다. ‘등산화’(170%), ‘고글’(189%), ‘등산가방’(60%) 등 등산 관련 키워드 검색량도 일제히 늘었다.다양한 차림의 등산객이 증가하면서 ‘애슬레저 패션’으로 관심이 확대되는 가운데, ‘카프리 레깅스’ 검색량은 전년 대비 361% 급증했다. 이외 ‘벌룬핏 트레이닝 바지’ 검색량도 전년 대비 32배 이상 늘어난 것으로 나타났다.검색량 증가는 실제 거래액 성장으로도 이어졌다. 같은 기간 ‘아웃도어’ 관련 상품 거래액은 137% 급증했고, 등산과 일상에서 모두 활용 가능한 바람막이와 기능성 반소매 거래액은 각각 77%, 103% 증가했다.특히 바람막이는 디자인별 거래액이 모두 급증했다. 같은 기간 ‘플라워 바람막이’ 거래액은 7배 이상(661%) 증가했고, ‘하이넥 바람막이’는 358%, 야상 스타일의 바람막이 거래액은 250% 늘었다.카카오스타일 관계자는 “2030 여성을 중심으로 러닝, 발레에 이어 올봄 등산까지 건강한 라이프스타일 트렌드가 이어지고 있다”며 “날씨가 풀리면서 한동안 등산 열풍이 계속될 것으로 보이는 만큼 관련 상품, 기획전 등을 확대할 계획이다”고 말했다.한편, 지그재그는 오는 4월 6일까지 봄 시즌 대규모 할인 프로모션인 ‘직잭팟’을 진행하고 애슬레저 카테고리를 포함한 봄 신상품 및 인기 상품을 최대 75% 할인 판매한다. ‘스컬피그’, ‘콘치웨어’ 등 요가 및 피트니스 의류부터 ‘스파오’ 등 SPA 브랜드의 인기 바람막이까지 다양한 상품을 할인가에 만날 수 있다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com