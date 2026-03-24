8년간 임대료 인상 없는 민간임대 아파트 '서산테크노밸리 예다음' 공급
지방 주택시장에서 아파트 공급 감소와 전세가율 상승이 이어지면서 장기 거주가 가능한 민간임대주택에 대한 관심이 커지고 있다.

실제 부동산R114에 따르면 올해 비수도권 아파트 공급량(임대 제외)은 8만9236가구로, 지난해 12만6623가구 대비 29.53% 감소했다. 지방 분양 물량 역시 2022년 13만2913가구에서 올해 6만7398가구 수준으로 줄어들며 공급 감소 흐름이 뚜렷해지고 있다. 여기에 한국부동산원 자료를 보면 올해 2월 기준 지방권 아파트 전세가율은 74.3%를 기록해, 전세가격 부담도 한층 커진 모습이다.

이처럼 공급 축소와 전세가격 상승이 동시에 나타나면서, 시장에서는 민간임대주택이 주거 대안으로 주목받고 있다. 민간임대주택은 비교적 긴 거주 기간을 보장하고, 임대료 상승 부담을 덜 수 있으며, 내 집 마련 전 단계에서 안정적인 주거 사다리 역할을 할 수 있기 때문이다.

부동산 전문가는 "지방 주택시장에서 공급 감소와 전세가율 상승이 이어질수록 수요자들은 가격 경쟁력 못지않게 거주 안정성을 중요하게 보게 된다"며 "특히 장기 거주가 가능하고 비용 구조를 예측할 수 있는 민간임대주택은 실수요자들에게 현실적인 대안으로 인식될 수 있다"고 말했다.

이 같은 시장 상황에서 충남 서산시 '서산테크노밸리 예다음'이 전세형 민간임대 아파트로 공급 중이다.

이 단지는 충청남도 서산시 성연면 서산테크노밸리 일원에 위치하며, 지하 1층~지상 25층, 7개 동, 전용 66㎡ 총 517세대 규모로 조성됐다. 전용 66㎡A 432세대, 66㎡B 85세대로 구성된 중소형 중심 단지다.

'서산테크노밸리 예다음'은 즉시 입주가 가능한 전세형 민간임대 아파트로, 8년간 임대료 인상 부담이 없고 분양전환 우선권이 제공되는 것이 특징이다. 장기간 안정적으로 거주할 수 있는 데다 주거비 부담을 예측할 수 있다.

입지 여건도 우수하다. 단지는 서산테크노밸리 내에 위치해 일반산업단지까지 차량 약 3분대 이동이 가능하며, 서산오토밸리 등 인근 산업단지와도 가까워 직주근접 환경을 갖췄다. 또한 29번 국도를 통해 당진, 태안 등 주변 도시로의 접근이 수월하고, 외곽순환도로 및 서해안고속도로 이용 시 수도권 이동도 가능하다. 향후 내포태안철도가 추진될 경우 교통 여건은 더욱 개선될 전망이다.

생활 인프라도 갖춰져 있다. 롯데마트와 중심상업지 등이 차량 10분 거리 내 위치해 있으며, 서산 도심 접근도 용이하다. 교육 환경으로는 반경 약 500m 내 성연초등학교가 자리하고 있고, 단지 내 국공립 어린이집도 운영 중이다.

여기에 단지를 둘러싼 성왕산과 근린공원, 하천 등 자연환경이 인접해 있으며, 단지 내 잔디광장과 휴게정원, 어린이놀이터, 주민운동시설 등 다양한 커뮤니티 시설이 조성돼 있다.

내부 설계로는 전용 66㎡ 중소형 평면으로 구성되었으며 드레스룸과 팬트리, 넉넉한 수납공간 등을 갖췄다. 여기에 시스템에어컨 2대(거실·침실1), 전기오븐, 침실 2·3 붙박이장, 현관 3연동 중문 등 다양한 품목이 무상 제공돼 입주 부담을 낮췄다.

한편 서산테크노밸리 예다음 임대사무실은 단지 내에 마련돼 있다.

김혜인 기자 hyein51@hankyung.com