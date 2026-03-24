"정의 구현에 54년 걸렸다"…‘국민 아빠’의 추악한 민낯

과거 미국에서 '국민 아빠'로 불리며 큰 사랑을 받았던 유명 코미디언 빌 코스비(88)가 50여 년 전 저지른 성범죄로 인해 거액의 배상금을 물게 됐다.23일(현지시간) 미 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면, 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 카운티 1심 법원 배심원단은 빌 코스비가 1972년 레스토랑 직원이었던 도나 모트싱어를 성폭행한 사실을 인정하며, 그에게 1,925만 달러(약 287억 원)를 배상하라고 판결했다.피해자 모트싱어는 당시 코스비가 건넨 와인과 알약을 먹은 뒤 의식을 잃고 성폭행을 당했다고 증언했다. 평결 직후 그녀는 "정의를 되찾는 데 54년이 걸렸다"며 "이번 결과가 다른 피해 여성들에게도 조금이나마 도움이 되길 바란다"고 소회를 밝혔다.빌 코스비는 1980년대 시트콤 '코스비 가족'으로 전성기를 누렸으나, '미투(Me too)' 운동을 기점으로 지난 50년간 약 50명의 여성을 상대로 성범죄를 저질렀다는 의혹에 휩싸였다.그는 지난 2022년에도 10대 소녀 성추행 혐의로 50만 달러의 배상금 판결을 받은 바 있으며, 2018년에는 실형을 선고받고 복역하다 절차상의 결함을 이유로 3년 만에 석방되기도 했다.이번 판결에 대해 코스비 측은 즉각 항소하겠다는 뜻을 밝히며 혐의를 부인하고 있어, 법정 공방은 당분간 계속될 것으로 보인다. 한때 미국의 상징적 아버지상이었던 그의 명성은 이번 판결로 다시 한번 회복 불가능한 타격을 입게 됐다.김정우 기자 enyou@hankyung.com