“월급 받아 대출 갚아야지”…직장인 1인 평균 빚 5275만원

2024년 말 기준 직장인 1인 평균 빚이 5275만원으로 나타났다. 부동산 수요가 증가하며 주택담보대출이 11% 증가했다.24일 국가데이터처가 ‘2024년 일자리행정통계 임금근로자 부채’를 발표했다. 이에 따르면 2024년 12월 말 기준 임금근로자 평균 대출이 5275만원이다. 이는 전년(5150만원) 대비 2.4%(125만원) 증가한 수치다.대출 유형별로는 주택담보대출이 2265만원으로 전년 대비 11.1%, 기타대출(205만원)이 1.9% 늘었다. 주택외담보대출(1676만원)과 신용대출(1129만원)은 각각 4.5%, 2.4% 줄었다.이에 최재혁 데이터처 행정통계과장은 “2024년에 부동산 가격이 상대적으로 떨어져 간다는 분위기에 거래량이 늘면서 주택담보대출이 증가했다”라며 “당시 금리가 높아 주택외담보대출과 신용대출은 줄었지만, 비중이 큰 주택담보대출이 늘면서 전체 대출도 증가했다”고 설명했다.연령별 평균대출은 40대 임금근로자가 8186만원으로 가장 많았다. 30대(7153만원), 50대(6085만원), 60대(3764만원)가 뒤를 이었다.40대가 전년 대비 5.1%, 30대가 2.5% 증가했는데 주택담보대출이 각각 12.7%, 17.8% 증가한 영향이다. 50대(1.5%), 60대(0.5%), 70살 이상(0.3%)은 증가폭이 작고 29살 이하는 1.8% 감소했다.전체 임금근로자 평균 연체율(대출잔액 기준)은 0.53%로 전년 대비 0.02%p 올랐다. 2021년 0.41%였던 연체율이 2022년(0.43%), 2023년(0.51%), 2024년까지 3년 연속 증가했다.연령대별로는 60대(0.94%)가 연체율이 가장 높고 30대(0.29%)가 가장 낮았다. 1년 전에 비해 40대 이하는 연체율이 하락했고 50대 이상은 상승했다.임금근로자 평균 연체율은 소득 수준에 따라 다르게 나타났다. 연소득 3천만원 미만 임금근로자의 연체율은 1.47%다. 평균 0.53%의 세 배 수준이다. 반면 연소득 1억원 이상의 평균 연체율은 0.09%다. 전년 대비 연소득 3천만원 미만은 연체율이 0.14%p 올랐고 연소득 1억원 이상은 0.01%p 상승에 그쳤다.기업 규모별로 보면 대기업 임금근로자 평균 대출이 7984만원이다. 중소기업 임금근로자 평균대출 4435만원의 약 1.8배다. 연체율은 중소기업 임금근로자 평균이 0.86%, 대기업 평균은 0.28%였다. 중소기업 임금근로자 연체율이 1년 만에 0.04%p 상승했고 대기업은 0.01%p 감소했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com