PDRN 화장품, 고함량 PDRN 성분을 적용한 피부 재생 케어 화장품

PDRN 화장품이 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 2년 연속 화장품(PDRN) 부문 1위에 선정됐다.저자극 기능성 화장품 전문 브랜드 ‘스와니코코’에서 선보이고 있는 PDRN 화장품은 연어에서 추출한 소듐 DNA 성분인 PDRN을 활용한 제품을 중심으로, 다양한 스킨케어 라인을 운영하며 소비자 접점을 확대하고 있다.PDRN은 피부과 시술에서도 활용되는 성분으로 피부 회복과 탄력 관리에 도움을 준다. 이러한 특성을 바탕으로 고함량 PDRN 성분을 적용한 ‘PDRN 15,000PPM 리쥬비네이팅 리페어 크림’과 ‘PDRN 20,000PPM 하이드레이팅 리페어 앰플’ 두 제품을 선보이고 있다.‘PDRN 15,000PPM 리쥬비네이팅 리페어 크림’은 고농도 PDRN 성분과 시카 엑소좀 성분이 함유되어 피부 자극없이 성분의 흡수율을 높여 빠르게 피부 보습과 탄력 관리에 도움을 줄 수 있도록 설계된 제품이다. 피부에 부드럽게 밀착되는 크림 제형으로 건조해진 피부에 수분감을 공급하고 피부 컨디션을 안정적으로 유지하는 데 초점을 맞췄다.또 다른 제품인 ‘PDRN 20,000PPM 하이드레이팅 리페어 앰플’은 고농도의 PDRN 성분과 콜라겐 성분을 함께 적용한 앰플 제품으로, 피부 장벽 케어와 탄력 관리를 동시에 고려해 개발됐다. 피부에 빠르게 흡수되는 앰플 제형으로 수분과 영양을 공급해 피부 컨디션을 개선하는 데 도움을 준다. 두 제품 모두 인체적용 시험을 완료하여 그 효과를 입증했다.스와니코코는 올해에도 신규 PDRN 제품을 지속적으로 선보여 브랜드의 입지를 강화할 계획이다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com