네오아카데미, 실무 중심의 일러스트레이션 전문 교육기관

네오아카데미가 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 6년연속 교육(일러스트) 부문 1위에 선정됐다.

네오아카데미는 단순 이론 교육을 넘어 웹툰, 게임, 캐릭터 디자인 등 콘텐츠 산업 현장에 즉시 투입 가능한 실무 인재 양성을 목표로 한다. 기초 드로잉부터 캐릭터 디자인, 정교한 색채 표현, 디지털 드로잉까지 단계별로 구성된 체계적인 커리큘럼이 강점이다.

수강생 만족도가 높은 핵심 비결로는 ‘1:1 맞춤형 그룹 과외 시스템’이 꼽힌다. 모든 수업은 정원 9명 이하의 소규모로 운영되어, 강사가 수강생 개개인의 실력과 학습 속도에 맞춘 밀착 지도를 제공한다.

또한, 네오아카데미가 자체 개발한 전용 교육 플랫폼 ‘네오클래스룸’을 통해 시공간의 제약 없는 실시간 교육을 실현했다. 수강생이 작업물을 화면으로 공유하면 강사가 실시간 리터칭과 시연을 병행하며 피드백을 전달하는 방식이다. 이를 통해 학습자는 자신의 보완점을 시각적으로 즉각 확인하고 전문적인 테크닉을 습득할 수 있다.

네오아카데미 관계자는 “6년 연속 브랜드선호도 1위라는 성과는 오직 수강생의 실력 향상에만 집중해온 노력의 결실”이라며, “앞으로도 급변하는 디지털 콘텐츠 시장에 발맞춰 트렌디하고 전문적인 교육 프로그램을 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.



이홍표 기자 hawlling@hankyung.com