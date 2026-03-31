다이닝원, 다양한 스시와 요리를 즐길 수 있는 프리미엄 스시뷔페 브랜드

다이닝원이 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 2년 연속 프랜차이즈(스시뷔페) 부문 1위에 선정됐다.다이닝원은 신선한 식재료를 바탕으로 다양한 초밥과 요리를 제공하는 프리미엄 스시뷔페 브랜드다. 초밥과 롤, 핫푸드, 샐러드, 디저트 등 130여 가지의 다양한 메뉴를 함께 즐길 수 있는 뷔페 형태의 외식 공간을 운영하며 고객들에게 다채로운 미식 경험을 제공하고 있다.특히 스시뷔페의 핵심인 초밥 메뉴는 다양한 종류의 식재료를 활용해 여러 가지 스타일로 선보여 고객 선택의 폭을 넓혔다. 또한 신선한 식재료 사용을 바탕으로 음식의 기본적인 맛과 품질을 유지하는 데 주력하고 있다. 매장에서 제공되는 메뉴는 다양한 연령층이 함께 즐길 수 있도록 구성돼 가족 단위 고객은 물론 친구 모임, 단체 외식 등 다양한 외식 상황에서 이용할 수 있는 외식 브랜드로 자리매김 중이다.다이닝원 관계자는 “신선한 식재료를 바탕으로 다양한 메뉴를 제공하기 위해 노력하고 있다”며 “앞으로도 고객들이 만족할 수 있는 외식 경험을 제공할 수 있도록 메뉴 구성과 서비스 품질을 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com