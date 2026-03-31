리븐패밀리, 다양한 컨셉의 가족사진 스튜디오 브랜드

리븐패밀리가 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 3년 연속 프랜차이즈(가족사진) 부문 1위에 선정됐다.리븐패밀리는 가족과의 시간을 사진으로 기록하는 가족사진 스튜디오 브랜드다. 부천 본점을 시작으로 서울 서대문, 서초, 광진, 수원, 청주, 인천, 광주, 순천 등 전국 주요 지역에 지점을 운영하며 가족사진 촬영 서비스를 제공하고 있다.리븐패밀리는 오랜 촬영 경험을 기반으로 다양한 가족사진 콘셉트를 운영하는 것이 특징이다. 내츄럴 컨셉부터 야외, 캐쥬얼, 오가닉, 세미정장, 드레스, 한복, 복고, 흑백 등 약 200여 가지 콘셉트 촬영이 가능하며, 각 콘셉트에 맞는 소품과 의상을 스튜디오에서 제공해 촬영 편의성을 높이고 있다.촬영은 가족사진 촬영 경험을 갖춘 전문 인상사진 작가가 담당한다. 특히 세계 최대 국제사진협회인 미국 PPA(Professional Photographers of America) 소속의 전문 작가가 촬영에 참여해 가족의 표정과 분위기를 자연스럽게 담아내는 데 초점을 맞추고 있다. 촬영 이후에는 정밀 리터칭 작업을 통해 사진 완성도를 높이며, 스튜디오에 전시된 샘플과 동일한 수준의 결과물을 제공하는 것을 원칙으로 한다.이러한 촬영 시스템과 스튜디오 운영 노하우를 기반으로 리븐패밀리는 가족사진 촬영 시장에서 브랜드 경쟁력을 이어오고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com