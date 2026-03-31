리처스파트너, 맞춤형 자산관리 컨설팅을 제공하는 금융 컨설팅 기업

리처스파트너가 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 8년 연속 정보서비스(금융컨설팅) 부문 1위에 선정됐다.㈜리처스파트너(Richers Partner Co., Ltd)는 자산관리와 투자 전략에 대한 컨설팅을 통해 고객의 자산 증식을 돕는 것을 목표로 설립된 기업이다. 회사명에 담긴 ‘리처스(Richers)’는 자산가를 의미하며, 고객과 함께 성장하는 파트너가 되겠다는 의미를 담고 있다.리처스파트너는 체계적인 분석 시스템과 다년간 축적된 투자 노하우를 바탕으로 다양한 투자 전략을 제시하고 있다. 특히 성장 가능성이 높은 기업을 중심으로 한 IPO(기업공개) 투자 전략을 통해 고객 자산 관리에 접근하고 있으며, 이를 기반으로 투자 기회를 발굴하는 데 주력한다. 또한 안정적인 수익 구조를 추구하는 ETF 투자 전략과 성장성이 높은 중소기업을 대상으로 한 기관투자 방식 등 다양한 투자 방식을 활용해 자산관리 포트폴리오를 구성하고 있다.리처스파트너 관계자는 “고객의 자산을 안정적으로 관리하고 금융 환경 변화에 맞는 투자 전략을 제시하는 것이 중요하다”며 “앞으로도 다양한 금융 정보를 기반으로 한 컨설팅 서비스를 통해 고객 자산관리 파트너로서 역할을 이어가겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com