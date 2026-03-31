모아람(MOARAM), 주방 수납 활용도를 높이는 슬라이딩 선반

모아람(MOARAM)이 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 리빙(싱크·슬라이딩선반) 부문 1위에 선정됐다.모아람(MOARAM)은 깊고 좁은 싱크대 하부장의 구조적 불편함에 주목해, 사용자가 내부 물품을 보다 쉽게 꺼내고 정리할 수 있도록 설계된 슬라이딩 선반 제품을 선보이고 있는 리빙 브랜드다. 기존 고정형 수납 방식과 달리 슬라이딩 구조를 적용해 공간 활용도를 높이고 사용 동선을 단순화했다.대표 제품인 ‘슬라이딩 매직선반’은 싱크대 하부장에 설치해 사용하는 수납 시스템으로, 선반을 앞으로 당겨 내부 물품을 확인하고 꺼낼 수 있는 것이 특징이다. S, L 두 가지 사이즈로 구성돼 다양한 주방 환경에 적용 가능하며, 이에 사용자의 하부장 크기에 맞춰 선택 가능하다. 특히 구매 전 우리집 하부장 사이즈를 입력하면 3D 시뮬레이션을 통해 설치 가능 여부와 적합한 제품을 미리 확인할 수 있는 기능을 제공하는 점이 차별화 요소로 꼽힌다.이와 함께 AI 기반 실시간 맞춤 상담 서비스를 운영해 소비자가 제품 선택 과정에서 필요한 정보를 빠르게 확인할 수 있도록 지원하고 있다. 또한 레일 구조에 대해 1년 품질 보증을 제공함으로써 신뢰도를 확보하는 등 실용성과 내구성 측면에서 소비자 만족도를 크게 높인 제품으로 주목받고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com