민트영어, 10년 연속 선택받은 전화·화상영어 전문 브랜드

민트영어가 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 10년 연속 교육(전화·화상영어) 부문 1위에 선정됐다.민트영어는 전화영어와 화상영어를 중심으로 실용적인 영어 학습 환경을 제공하는 온라인 영어교육 브랜드다. 시간과 장소의 제약 없이 수업이 가능하도록 학습 시스템을 구축해, 바쁜 일상 속에서도 영어 학습을 꾸준히 이어갈 수 있도록 지원해 왔다. 특히 정해진 장소에 방문하지 않고도 개인 일정에 맞춰 수업을 진행할 수 있다는 점에서 초등학생부터 성인, 직장인까지 꾸준한 수요를 확보하고 있다.이곳의 강점은 학습자의 수강 부담을 낮추는 합리적인 수강 구조와 체계적인 학습 관리 시스템이다. 수강생은 자신의 학습 목적과 일정에 맞춰 수업 방식을 선택할 수 있으며, 전화·화상 수업을 병행하는 유연한 학습 환경을 제공받는다. 이에 장기 수강생 비중이 높은 편으로, 반복 수강과 재 등록률을 통해 서비스 만족도를 입증해 왔다.민트영어는 단순히 회화 수업 제공에 그치지 않고, 학습 퀄리티를 강화하기 위해 강사 채용 시 15단계의 시스템을 거치고 있다. 채용 후에도 전문적인 트레이닝 과정과 인센티브 제도 등을 제공한다. 이와 더불어 학습자에게는 민트도서관, 영어스피킹시험(MSET), 스마트 첨삭, 민트단어장 등 유기적이고 지속가능한 시스템을 제공하며 이로 인해 학습자는 말하기, 듣기, 쓰기, 읽기 4개의 Skills을 마스터할 수 있는 프로그램도 운영하고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com