비비랩, 진정한 이너뷰티를 완성하는 건강식품 브랜드

비비랩이 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 7년 연속 건강식품(이너뷰티) 부문 1위에 선정됐다.비비랩은 뉴트리원의 이너뷰티 전문 브랜드로 스킨, 바디, 마인드에 이르는 홀바디 솔루션을 제안하는 건강식품을 다양하게 선보이고 있다.비비랩은 대표 제품인 저분자 콜라겐을 다양하게 확장하며, 올해는 신제품 ‘화이트 콜라겐’을 새롭게 출시했다. 기존 저분자 콜라겐 S를 잇는 3세대 콜라겐으로서 기존 제품 대비 콜라겐 함량을 2배로 ‘더블 업’한 것은 물론, ‘화잘먹’ 트렌드를 반영한 투명, 촉촉, 매끈의 3중 포뮬러를 적용해 하루 1포로 간편하게 완성하는 기초 루틴을 새롭게 제시한다. 독자적인 항산화 기술과 독점 원료인 ‘SF3X-7’ 역시 함께 적용돼 비비랩만의 기술과 노하우로 콜라겐의 새로운 기준점을 제안하는 제품이다.비비랩은 이 외에도 ▲석류 콜라겐 S ▲유기농 올리브엔 토마토 샷 ▲파인애플 효소 등 다양한 제품을 지속적으로 출시하며 소비자 선택의 폭을 넓히고 있다.BB LAB은 이너뷰티를 일시적인 트렌드가 아닌 장기적인 건강 관리 영역으로 바라보며, 원료 선택부터 제품 기획 전반에 이르기까지 브랜드 전문성을 강화해 왔다. 이러한 운영 기조를 바탕으로 건강식품 시장 내에서 이너뷰티 전문 브랜드로서의 정체성을 공고히 하고 있다는 평가다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com