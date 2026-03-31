아소비, 아동 발달 단계에 맞는 커리큘럼으로 유치~초등 교육 시장 선도

아소비가 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 5년 연속 교육(유아·초등저학년교육) 부문 1위에 선정됐다.아소비는 유아 및 초등 저학년을 대상으로 기초 문해력과 사고력 형성을 목표로 한 교육 브랜드다. 놀이 요소를 학습 과정에 자연스럽게 결합해 아이들이 학습에 대한 부담을 낮추고, 스스로 공부하는 습관을 형성하도록 프로그램을 설계했다. 단기적인 성적 향상을 목표로 하기보다는 학습의 기초 체력을 다지는 데 초점을 맞춘 것이 특징이다.교육 과정은 특허받은 한글 교재와 국어, 수학, 독해, 한자 등을 중심으로 진행되며, 학습자의 수준과 발달 단계에 맞춘 맞춤형 수업을 진행한다. 단순 문제 풀이가 아닌 읽기·쓰기·이해 중심의 구조를 통해 저학년 시기에 필요한 기초 학습 역량을 다질 수 있도록 구성됐다.학생별 맞춤 수업을 제공하는 아소비는 학부모 상담과 학습 관리 시스템을 통해 성취도를 확인하고 개별 피드백을 제공한다. 현재 전국 가맹 네트워크를 통해 교육 서비스를 확대하고 있으며, 표준화된 커리큘럼과 교재 공급 시스템을 기반으로 운영 안정성을 높이고 있다. 기초 학습의 중요성이 강조되는 교육 환경 속에서, 저학년 시기 학습 습관 형성에 집중하는 브랜드로 자리매김하고 있다는 평가다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com