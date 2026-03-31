엔구화상영어, 하루 25분 나에게 딱 맞춘 1:1 영어 학습 플랫폼

엔구화상영어가 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 10년 연속 온라인교육(화상영어) 부문 1위에 선정됐다.엔구화상영어는 시간과 장소의 제약 없이 24시간, 1년 365일 매일 25분씩 영어 회화를 학습할 수 있는 1:1 화상영어 플랫폼이다. 온라인 환경을 기반으로 일상 회화부터 비즈니스 영어, OPIc 및 TOEIC Speaking 시험 대비까지 폭넓은 학습 수요를 충족하며, 학습자의 목적과 수준에 맞춘 실용적인 영어 교육 서비스를 제공하고 있다.엔구화상영어의 가장 큰 강점은 전 세계 100여 개국에서 선발된 수천 명의 글로벌 강사진이다. 모든 강사는 체계적인 교육 프로그램을 이수한 뒤 수업에 참여하며, 영어를 제2 언어로 가르치기 위한 전문성을 지속적으로 강화하고 있다. 수업 이후에도 코칭과 피드백 과정을 거쳐 강의 품질을 관리함으로써, 안정적인 교육 환경을 유지하고 있다는 평가를 받는다.뿐만 아니라 복습과 자가 학습을 위한 ‘AI 학습 지원’, 수강자의 수준과 목표에 따라 ‘맞춤형 학습 설계’, PC, 태블릿, 모바일 등 다양한 기기를 완벽 지원하는 등 다양한 지원을 아끼지 않고 있다. 이에 엔구화상영어는 한국을 넘어 전 세계 800개 이상의 기업과 제휴하며, 글로벌 영어 교육 브랜드로서 입지를 다지고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com