엘렌쥬얼리, 자체 공장 생산으로 합리적인 가격의 온라인 주얼리 쇼핑몰

엘렌쥬얼리가 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 6년 연속 패션(쥬얼리) 부문 1위에 선정됐다.엘렌쥬얼리는 14K와 18K, 24K, 실버 등 다양한 주얼리 제품을 합리적인 가격에 선보이고 있는 온라인 주얼리 쇼핑몰이다. 자체 공장 생산 시스템을 기반으로 금값이 상승하는 시장 환경 속에서도 비교적 안정적인 가격 정책을 유지하며 고객 접근성을 높이고 있다. 다양한 이벤트와 리뷰 적립금 제도를 함께 운영해 실질적인 구매 부담이 더욱 낮은 것이 특징이다.종로와 인접한 지역에 본사를 두고 있어 주얼리 트렌드 변화에 빠르게 대응하고 있으며, 다양한 스타일의 제품을 지속적으로 선보이며 시장의 주목을 받고 있다. 전 제품 무료 배송 서비스를 제공 중이며, 구매 이후에도 평생 무상 A/S를 지원하는 등 사후 관리 측면에서도 경쟁력을 갖췄다.특히 공식 홈페이지를 통한 주문 시 일부 제품에 한해 당일 주문 다음 날 받아볼 수 있는 빠른 배송 서비스를 운영하고 있어, 선물 등 일정이 촉박한 상황에서도 실용적인 구매 환경을 제공한다.엘렌쥬얼리는 이용 이력에 따라 차별화된 혜택을 제공하는 ‘등급별 멤버십 제도’를 통해 고객 지원에 나서고 있다. 누적 구매 금액에 따라 실버, 14K, 18K, 24K 등급으로 구분되며, 각 등급별로 상품 중복 할인 쿠폰과 구매 금액 조건에 따른 혜택이 제공된다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com