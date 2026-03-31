오로셀레스테(Oro Celeste), 초저산도와 고함량 폴리페놀을 갖춘 스페인 올리브오일

오로셀레스테(Oro Celeste)가 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 고객만족브랜드(올리브유) 부문 1위에 선정됐다.오로셀레스테는 고산지대에서 첫 수확한 햇올리브로 만든 스페인산 프리미엄 엑스트라 버진 올리브오일이다. 오로셀레스테는 스페인 안달루시아에 위치한 11년 연속 세계 1위 명성의 올리브오일 제조사 ‘Almazaras de la Subbetica’에서 탄생했다. 세계적인 올리브오일 산지로 평가가 받는 안달루시아의 천혜의 기후에서 자라난 올리브를 바탕으로, 품종별 특성과 성분을 고려한 제품을 선보이고 있다.대표 제품인 ‘프리미엄 엑스트라버진 올리브오일(3종)’은 수확 후 1시간 이내에 분쇄한 다음, 24시간 이내 착유하여 산화를 최소화하였다. 특히 일반적인 저온 착유 방식에서 벗어나 효소 반응까지 억제하는 방식으로 품질 기준을 더욱 높였다. 전 제품은 0.1~0.2%대 초저산도를 유지하고 있으며, 특히 제품 중 하나인 ‘피쿠알 HP’는 폴리페놀 800mg/kg 이상으로 높다.스페인 대자연의 순수함을 그대로 담은 오로셀레스테는 단일 품종 제품과 블렌딩 제품을 함께 선보이며, 각기 다른 풍미의 매력을 제공하고 있다. 특히 유기농 라인의 경우 올리브오일 분야에서 가장 권위 높은 ‘CAAE’ 인증을 획득했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com