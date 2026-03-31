오토브라이트 다이렉트, 셀프 세차 시장을 이끄는 세차 용품 전문 브랜드

오토브라이트 다이렉트가 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 11년 연속 차량용품(세차용품) 부문 1위에 선정됐다.오토브라이트 다이렉트는 셀프 세차용품과 디테일링 제품을 중심으로 차량 관리 솔루션을 제공하는 브랜드다. 제품 판매뿐 아니라 세차 방법과 디테일링 과정에 대한 정보를 함께 제공하며 셀프 세차 문화를 확산하는 데 주력해 왔다. 이러한 방식은 초보 사용자도 비교적 쉽게 차량 관리를 시작할 수 있도록 돕는 요소로 작용하고 있다.제품 라인업은 차량 외부 관리에 필요한 스노우폼과 오염물 제거 용품, 코팅제, 왁스 등이며, 내부 관리에 필요한 실내 세정제와 코팅제, 방향제도 갖췄다. 여기에 휠과 타이어 청소용품, 극세사 타월과 브러쉬, 희석용기, 어플리케이터 등 사용 목적과 단계에 따라 선택할 수 있도록 다양한 제품군을 판매 중이다. 이를 통해 초보 사용자부터 숙련된 사용자까지 단계별로 활용할 수 있는 디테일링 환경을 구축하고 있다.오토브라이트 다이렉트는 제품과 정보 제공을 결합한 운영을 바탕으로 차량용품 시장에서 꾸준한 브랜드 경쟁력을 이어오고 있는 점을 인정받아 ‘한국브랜드선호도1위’에서 11년 연속 선정됐다.브랜드 관계자는 “차량 관리는 단순한 세척을 넘어 체계적인 관리 과정이 중요하다”며 “앞으로도 제품과 함께 올바른 디테일링 방법을 제시해 소비자의 차량 관리 경험을 높여 나갈 것”이라고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com