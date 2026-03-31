오투맥스, 반려동물 맞춤 산소 케어 솔루션

오투맥스가 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 3년 연속 반려동물용품(강아지 산소방) 부문 1위에 선정됐다.오투맥스는 반려동물의 호흡 환경 개선을 목표로 가정에서 사용할 수 있는 산소 케어 제품을 선보이고 있는 전문 브랜드다. 반려동물 고령화와 만성 질환에 대한 관심이 높아지는 가운데, 일상적인 환경에서도 산소 관리를 할 수 있는 솔루션을 제안하며 관련 시장에서 입지를 꾸준히 확대해 왔다.대표 제품인 ‘오투맥스90’은 가정용으로 설계된 반려동물 전용 산소방으로, 안정적인 산소 공급 환경을 통해 반려견의 휴식과 컨디션 관리를 돕는다. 함께 선보이고 있는 ‘강산방’ 역시 반려동물의 생활 환경을 고려해 구성된 산소 케어 장비로, 산소가 위에서부터 아래로 빠르게 퍼져 더욱 효율적이다.오투맥스는 반려동물용 제품에 국한되지 않고 산소 케어 기술의 활용 범위를 점진적으로 확장해 왔다. 지난해에는 수험생의 집중력 향상에 도움을 주는 가정용 산소발생기 ‘오투맥스프로’를 출시하며, 산소 관리의 일상적 활용 가능성을 제시한 바 있다. 이처럼 오투맥스는 산소 케어에 대한 인식 확산과 생활 밀착형 제품 개발을 통해, 관련 시장 내에서 전문 브랜드로서의 경쟁력을 강화해 나가고 있다는 평가다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com