우성물산, 중간 유통 마진 줄인 가성비 식자재 전문몰

우성물산은 업소용 대용량 식자재를 합리적인 가격에 공급하는 온라인 식자재 전문몰로, 요식업계를 중심으로 신뢰를 쌓아온 기업이다. 대표 상품인 젓갈류를 비롯해 김치, 반찬, 채소, 건식품 등 다양한 업소용 식자재를 폭넓게 취급하며, 가성비 중심의 상품 구성으로 시장 내 입지를 넓혀왔다.
우성물산의 주력 품목은 새우젓, 오징어젓을 비롯한 각종 젓갈 제품이다. 이외에도 ▲볶은황태채▲어리굴젓 ▲양념새우젓 ▲명란젓 ▲꼴뚜기젓 ▲갈치쌈젓 등 다양한 품목을 대용량 위주로 구성해 업소 수요에 최적화된 선택지를 제공하고 있다. 또한 배달 및 포장 수요 증가에 맞춰 ▲일회용 양념새우소스 ▲일회용 쌈장소스 등을 별도 생산하며, 외식업 운영의 편의성을 높이는 데 주력하고 있다.
특히 업소용 수입 새우젓과 오징어젓의 경우, 중간 유통 단계를 최소화한 직거래 구조를 통해 가격 경쟁력을 확보한 것이 강점이다. 여기에 잡어(멸치, 게 등)을 하나하나 제거하여 정밀 선별공정(완벽선별제품군)을 거쳐 별도의 추가 선별 없이 바로 사용할 수 있도록 품질 완성도를 높였다. 이러한 차별화 전략을 바탕으로 국밥집과 족발집 등 젓갈 사용량이 많은 외식업 매장에 안정적으로 공급되고 있으며, 높은 재구매율과 장기 거래로 이어지고 있다.
이홍표 기자 hawlling@hankyung.com
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