우성물산, 중간 유통 마진 줄인 가성비 식자재 전문몰

우성물산이 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 4년 연속 식품(젓갈) 부문 1위에 선정됐다.우성물산은 업소용 대용량 식자재를 합리적인 가격에 공급하는 온라인 식자재 전문몰로, 요식업계를 중심으로 신뢰를 쌓아온 기업이다. 대표 상품인 젓갈류를 비롯해 김치, 반찬, 채소, 건식품 등 다양한 업소용 식자재를 폭넓게 취급하며, 가성비 중심의 상품 구성으로 시장 내 입지를 넓혀왔다.우성물산의 주력 품목은 새우젓, 오징어젓을 비롯한 각종 젓갈 제품이다. 이외에도 ▲볶은황태채▲어리굴젓 ▲양념새우젓 ▲명란젓 ▲꼴뚜기젓 ▲갈치쌈젓 등 다양한 품목을 대용량 위주로 구성해 업소 수요에 최적화된 선택지를 제공하고 있다. 또한 배달 및 포장 수요 증가에 맞춰 ▲일회용 양념새우소스 ▲일회용 쌈장소스 등을 별도 생산하며, 외식업 운영의 편의성을 높이는 데 주력하고 있다.특히 업소용 수입 새우젓과 오징어젓의 경우, 중간 유통 단계를 최소화한 직거래 구조를 통해 가격 경쟁력을 확보한 것이 강점이다. 여기에 잡어(멸치, 게 등)을 하나하나 제거하여 정밀 선별공정(완벽선별제품군)을 거쳐 별도의 추가 선별 없이 바로 사용할 수 있도록 품질 완성도를 높였다. 이러한 차별화 전략을 바탕으로 국밥집과 족발집 등 젓갈 사용량이 많은 외식업 매장에 안정적으로 공급되고 있으며, 높은 재구매율과 장기 거래로 이어지고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com