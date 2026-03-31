전자바이올리니스트 한미나, 클래식과 대중음악을 재해석한 공연 예술가

전자바이올리니스트 한미나가 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 인물(대중문화예술) 부문 1위에 선정됐다.전자바이올리니스트 한미나는 클래식과 대중음악을 현대적인 감각으로 재해석하여, 이들의 경계를 허물고 새로운 장르를 만들어 나가고 있는 대중문화예술인이다. 클래식 바이올린을 전공한 전자바이올리스트로, 음악과 퍼포먼스를 결합한 전자바이올린 공연을 통해 대중과 소통하는 활동을 이어오고 있다.전자바이올린은 전통적인 바이올린 연주 방식에 전자 음향 기술을 결합한 형태의 악기로, 다양한 음악 장르와의 결합이 가능하다는 특징이 있다. 이러한 특성을 바탕으로 한미나는 클래식 음악뿐 아니라 대중음악과 공연 음악 등 여러 장르를 아우르는 연주 활동을 펼치고 있다.한미나는 “음악은 하나에 국한되지 않으며, 대중이 더 즐겁게 다가갈 수 있는 통로가 되어야 한다고 생각한다. 클래식 연주자들조차 '음악의 본질적 감동'을 위해 다양한 해석을 시도하는데 저 역시 클래식에 베이스를 두고 EDM, 팝 등 현대적인 사운드를 결합하는 ‘하이브리드 아티스트’로서의 길을 걷고 있다. ‘음악은 즐거워야 한다’는 저의 신념이 클래식의 품격과 대중문화의 에너지를 잇는 가교 역할을 할 수 있길 바란다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com