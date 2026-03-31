제임스티스푼, 20년 품질경영으로 완성한 프리미엄 티 전문 브랜드

제임스티스푼이 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 8년 연속 식품(차류) 부문 1위에 선정됐다.㈜다익이 2003년 론칭한 제임스티스푼은 20여 년간 품질경영을 이어온 차(茶) 전문 브랜드다. 프리미엄 티 제품과 카페용 티 베이스를 중심으로 사업을 전개해 왔으며, FSSC22000, HACCP 인증을 기반으로 한 위생·품질 관리 체계를 구축해 제품 생산 전 과정의 안정성을 확보하고 있다.특히 자연친화적 생분해성(PLA) 피라미드 티백을 국내 최초로 도입해 관련 시장에서 차별화를 이뤄왔다. 피라미드 티백은 일반 티백보다 내용물이 물과 닿는 면적이 넓어, 보다 깊고 진한 차의 맛을 구현할 수 있는 것이 특징이다.대표 제품군으로는 ▲캐모마일 ▲녹차 ▲얼그레이 홍차 ▲페퍼민트 ▲허브차 등 다양한 티백 제품이며 이외에도 ▲퐁당 시리즈 티백 ▲텀블러용 티백 ▲건조과일 ▲커피 ▲밀크티 ▲라떼 ▲에이드 등으로 라인업을 확장하고 있다. 이를 통해 카페 및 호텔, 프랜차이즈 매장은 물론 홈카페 소비자까지 폭넓은 수요를 아우르고 있다.또한 카페·프랜차이즈 사업자를 위한 전용 ‘사업자몰’을 운영해 매장 환경에 맞는 효율적인 제품 운영을 지원하고 있다. 품질 중심 경영과 제품 다각화를 동시에 추진하며 차류 전문 브랜드로서의 경쟁력을 강화하고 있다는 평가다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com