존테스, 프리미엄 모터사이클 시장을 선도하는 오토바이 브랜드

존테스가 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 오토바이(368G-ADX) 부문 1위에 선정됐다.존테스는 다양한 배기량의 모터사이클을 기반으로 설계 기술과 품질 관리를 강화하며 시장을 확대하고 있는 오토바이 브랜드다. 125cc부터 300cc급, 350cc급, 368cc급까지 이어지는 라인업을 구성해 사용 목적과 주행 환경에 따라 선택할 수 있는 제품군을 구축해 왔다.이번 수상 모델인 ‘368G-ADX’는 368cc급 엔진을 기반으로 한 모델로, 엔진은 11.8:1의 압축비를 자랑하며 38.8Ps의 강력한 출력과 40Nm의 토크를 달성했다. 연료 효율성이 뛰어난 368G-ADX는 도심 주행과 장거리 주행을 모두 고려한 설계가 적용됐다.앞뒤 휠 모두 스포츠 성능이 강조되고 거친 노면에도 주행이 가능한 스포크 시스템이 적용된 알루미늄 림을 사용해 강한 내구성과 내충격성을 유지하며, 368G-ADX만을 위해서 개발된 전용 타이어를 적용하여 다양한 주행 환경에서도 균형 잡힌 성능을 구현한다. 또한 디지털 계기판과 주행 편의 기능을 적용해 사용 편의성을 높였으며, 라이딩 상황에 따라 정보를 직관적으로 확인할 수 있도록 구성됐다.존테스는 제품 성능뿐만 아니라 품질보증 체계에도 주력하고 있다. 공식 품질보증 정책을 통해 주요 부품에 대한 보증 서비스를 제공하며, 유지관리 부담을 줄이는 데 초점을 맞추고 있다. 이러한 운영 방식은 브랜드 신뢰도를 형성하는 요소로 작용하고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com