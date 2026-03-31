케듀아이, 온라인으로 학습하는 자격증 평생 교육 파트너

케듀아이가 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 10년 연속 교육(자격증) 부문 1위에 선정됐다.평생교육을 지향하는 (주)케듀아이의 케듀아이는 국가공인 자격증에 대비한 맞춤 교육 서비스 및 기업교육를 진행하는 온라인 교육 전문 브랜드다. ▲국가공인신용관리사 ▲국가공인산업보안관리사 ▲EBS공인중개사 ▲직업상담사 ▲사회복지사 ▲마이데이터관리사 ▲물류관리사 ▲유통관리사 ▲무역영어 1급 ▲국가공인 SMAT 등 다양한 과정을 합격패키지를 통해 수강할 수 있다.대표 교육 과정으로는 ▲요양보호사 ▲전기기사 ▲축산(산업)기사 ▲직업상담사 ▲소방설비(산업)기사 등이 있으며 ▲물류관리사 ▲유통관리사 ▲유통물류 핵심이론반 ▲국가공인 SMAT의 경우 국민내일배움카드를 통해 저렴하게 수강할 수 있어 인기가 높다.이 중 ▲직업상담사 ▲물류관리사 ▲유통관리사 ▲유통물류 핵심이론반 ▲국가공인 SMAT 과정의 경우 국민내일배움카드 등을 통해 저렴한 비용으로 교육을 받을 수 있다.특히 케듀아이의 국가공인 자격과정은 해당 교육기관이 시험 주관처인 법정협회 훈련기관으로 지정된 만큼 양질의 콘텐츠를 제공한다. 수험생들이 이해하기 쉽도록 체계적이면서 명쾌한 강의와 함께, 출제 포인트를 정확히 제시해 많은 수험생들을 합격의 길로 인도하고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com