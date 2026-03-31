큐슈울트라아멘, 깊은 육수 맛으로 승부하는 라멘 전문점

큐슈울트라아멘이 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 프랜차이즈(라멘) 부문 1위에 선정됐다.큐슈울트라아멘은 일본 큐슈 지역의 라멘 스타일을 기반으로 한 라멘 전문 프랜차이즈 브랜드다. 일본의 맛을 전한다는 일념 하나로 수년간 연구한 진한 육수는 12시간 이상 끓여 내, 큐슈 지역 전통 돈코츠 육수 맛을 구현했다. 이외에도 쫄깃한 면발과 토핑을 중심으로 한 메뉴 운영을 통해 차별화된 경쟁력을 구축해 왔다.대표 메뉴는 깊은 풍미의 돈코츠 라멘(미소, 시오, 소유)이며, 이외에도 쿠로시오라아멘, 츠케멘, 멘타이코멘, 탄탄멘, 울트라동, 큐슈 규동, 카츠동 등 다양한 메뉴를 선보이고 있다. 해당 메뉴는 본사에서 표준화한 레시피와 조리 매뉴얼을 적용해 가맹점에서도 일정한 맛을 구현할 수 있도록 하였으며, 핵심 식재료는 본사 공급 체계를 통해 맛의 균일성을 유지하고 있다.그 결과 2012년부터 2023년까지 12년 연속 블루 리본 서베이에 선정되는 등 자타가 인정한 맛집으로 자리매김했다. 이러한 큐슈울트라아멘은 매장 운영 노하우와 교육 시스템을 병행해 초보 창업자도 안정적으로 매장을 운영할 수 있도록 지원 중이다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com