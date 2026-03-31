한일의료기, 전기매트 기술력으로 8년 연속 수상한 생활가전 브랜드

한일의료기가 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 8년 연속 생활가전(전기매트) 부문 1위에 선정됐다.한일의료기는 전기매트와 온수매트, 게르마늄매트, 전기방석, 찜질기 등 난방 가전을 포함한 다양한 생활가전 제품을 선보이고 있는 기업이다. 전기매트 분야에서 축적된 기술력을 바탕으로 가정에서 사용하는 온열 제품을 자체 개발 및 생산하며, 전기매트 전문 브랜드로서 입지를 이어 나가고 있다.대표 제품인 ‘5세대 그래핀 탄소 온열매트’는 강철보다 200배 강한 내구성과 구리보다 100배 높은 열전도율을 지닌 그래핀 소재를 적용했다. 이에 전원을 켜는 즉시 빠르게 설정 온도에 도달해 난방비 부담이 적다. 과부화될 경우 자체 안전기능으로 전원이 차단되며, 타이머 설정으로 15시간이 지나면 전원이 꺼지도록 제작돼 안전하다. 또한 사용자의 편의성을 고려해 다양한 온도 조절 기능이 적용돼, 실내 환경 및 사용 상황에 따라 사용할 수 있도록 구성됐다.또 다른 제품인 ‘무전자계 인체감지 탄소매트’는 전자파를 줄이는 ‘무전자계 탄소열선’을 적용했다. 일반적인 전기매트 대비 사용 시 발생할 수 있는 자기장에 대한 부담을 줄이도록 설계된 것이 특징이다. 안정적인 발열 구조와 자동 온도 제어시스템을 통해 안심하고 사용 가능하다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com