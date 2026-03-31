후라이드참잘하는집, 깨끗한 기름으로 정성껏 조리한 후라이드 치킨

후라이드참잘하는집은 후라이드 치킨을 중심으로 다양한 치킨 메뉴를 선보이고 있는 치킨 프랜차이즈 브랜드다. 치킨 본연의 맛을 강조한 메뉴 구성을 바탕으로 전국에 가맹점을 운영하고 있으며, 브랜드 이름에서도 알 수 있듯 대표 메뉴는 후라이드 치킨이다. 바삭한 식감을 강조한 후라이드 치킨을 중심으로 양념치킨, 간장치킨 등 다양한 메뉴를 함께 운영하고 있다.
이와 함께 떡볶이, 치즈볼 등 사이드 메뉴도 함께 구성해 고객이 다양한 조합으로 즐길 수 있도록 선택의 폭을 넓혔다.
후라이드참잘하는집은 가맹점 운영을 위한 조리 매뉴얼과 교육 시스템을 통해 매장 운영의 효율성을 높이는 데 집중하고 있다. 본사에서 표준화된 조리 방식과 운영 노하우를 제공해 가맹점에서도 일정한 메뉴 품질을 유지할 수 있도록 지원한다. 이러한 메뉴 구성과 가맹 운영 시스템을 바탕으로 치킨 프랜차이즈 시장에서 브랜드 경쟁력 강화에도 힘쓰고 있다.
이홍표 기자 hawlling@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지