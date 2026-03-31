에듀바비, 6년 연속 한국브랜드선호도 1위

에듀바비가 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 6년 연속 교육(과외) 부문 1위에 선정됐다.에듀바비는 지난 2007년 리더스교육이라는 이름으로 처음 교육 사업을 시작한 이후, 20년째 대한민국 과외를 선도해 오고 있는 대한민국 대표 과외 브랜드다. 학생의 마음까지 파악하고 관리하는 입체적인 ‘학생 관리 시스템’과 모든 교사에 대해 100% 면접을 진행하는 체계적인 ‘교사관리 시스템’으로 많은 고객들의 사랑을 받아왔다.최근 에듀바비는 ‘1+1 과외’라는 새로운 슬로건을 내세우며, 전과목 인강과 원어민 화상 회화, 중간 기말고사 학교별 기출 문제를 무료로 제공 중이다.에듀바비 안창훈 이사는 “단순히 성적을 올리는 과외가 아니라 아이의 변화를 만드는 교육을 목표로 운영해 온 결과가 이번 수상으로 이어진 것 같다”며, “앞으로도 학생과 학부모가 신뢰할 수 있는 교육 브랜드로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.최근 교육 시장에서는 학원 중심 구조에서 벗어나 개인 맞춤형 교육 서비스와 프리미엄 과외 시스템에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 공부방 운영자나 교육 창업을 준비하는 예비 창업자들 사이에서도 과외 기반 교육 브랜드에 대한 관심이 증가하는 추세다. 이러한 흐름 속에서 에듀바비는 전국 단위 교육 네트워크를 기반으로 브랜드 확장을 이어가고 있으며, 교육 서비스 품질과 운영 시스템을 강화해 나가고 있다고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com