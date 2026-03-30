한진그룹 경영권 분쟁 다시 불붙나

조원태, 호반과 지분 격차 1.78%P로 좁혀져

한진칼, 김석동 이어 최종구 모셔와 대응

"산은 지분 가격보다는 항공업 발전 적임자가 가져야"

조원태 한진그룹 회장

조원태 회장과 지분 격차 좁혀져

한진칼 지분 호반에는 꽃놀이패

김석동, 최종구...산은에 공들이는 한진

항공산업 발전 적임자 가려야

대한항공을 계열사로 둔 재계 12위의 한진그룹 경영권 분쟁이 재점화할 조짐이 나타나고 있다. 그룹 지주사인 한진칼 최대주주인 조원태(50) 한진그룹 회장과 2대 주주인 호반그룹 간 지분 격차가 2024년 말 2.23%포인트에서 작년 말 1.78%포인트로 소폭 좁혀지면서다. 조 회장의 우호 지분으로 분류되는 델타항공(14.9%)과 산업은행(10.58%) 지분까지 합치면 전체 지분율은 46.04%에 달해 여유가 있다. 하지만 5대 주주인 국민연금(5.44%)이 조 회장의 한진칼 사내이사 선임안에 반대하면서 산은 등 정부 관련 지분을 언제까지 우호 지분으로 끌어들일 수 있느냐가 관건이 될 전망이다.한진칼은 3월 18일 제출한 사업보고서에서 조 회장을 포함한 특수관계인의 합산 지분율이 20.56%라고 공시했다. 2대 주주인 호반그룹(18.78%)과의 격차는 1.78%포인트였다. 1년 새 0.45%포인트 격차가 줄어든 것. 아파트 브랜드 ‘호반베르디움’, ‘호반써밋’ 등으로 잘 알려진 호반건설의 모기업인 호반그룹은 2022년 한진칼과 경영권 분쟁을 벌였던 사모펀드 KCGI로부터 지분 17.43%를 확보해 2대 주주에 올랐다. 2023년엔 하림그룹 계열사인 팬오션으로부터 한진칼 지분을 추가 매입해 지분율을 더 끌어올렸다.호반은 지난해 3월 한진칼 주주총회에서 임원 보수 인상 안건에 반대표를 던지며 조 회장의 반대편에 섰다는 걸 공식적으로 표명했다. 호반이 같은 해 5월 12일 ‘한진칼 보유 지분을 18.46%까지 확대했다’고 공시하자 경영권 분쟁 가능성이 제기됐다. 한진칼은 사흘 뒤인 15일 자사주 0.66%를 사내 복지 기금에 출연해 의결권을 되살리는 방식으로 경영권 방어에 나섰다.이번 공시를 통해 호반이 한진칼 지분을 더 사들인 것으로 확인됐다. 지난해 공시 이후 약 21만600주(0.32%)를 추가로 매입한 것으로 추정된다. 5% 이상의 지분을 가진 주주는 보유 지분율이 1% 이상 변동하면 공시 의무가 발생한다. 자본시장에서는 호반이 향후에도 공시 의무를 피할 수 있는 1% 미만 단위로 지분을 지속적으로 매집할 수 있다고 보고 있다.호반은 한진칼 지분 보유 목적을 ‘단순투자’로 공시하고 있다. 하지만 건설업이 주력인 호반이 항공업이 주력인 한진칼 2대 주주에 올랐다는 점에서 예사롭지 않다는 게 재계의 시각이다. 호반은 전남 보성 출신인 김상열(65) 창업주가 광주 지역 건설사에 다니다 1989년 세운 호반건설이 모태다. 김 창업주는 1998년 국제통화기금(IMF) 외환위기 시절 헐값에 나온 부동산에 임대아파트를 지어 큰 성공을 거뒀다. 2000년대 이후 활동무대를 수도권 신도시로 넓히면서 가파르게 성장했다.건설 한우물을 파던 호반은 2010년대 후반부터 사업 다각화에 나섰다. 리솜리조트(2018년)를 시작으로 대아청과(2019년)와 삼성금거래소(2020년) 등 리조트, 농산물 유통, 귀금속 분야까지 뛰어들었다. 2021년엔 국내 2위 전선업체인 대한전선을 인수해 화제를 모았다. 김 창업주의 적극적인 인수합병(M&A)을 장남 김대헌 호반그룹 기획총괄사장, 차남 김민성 호반그룹 부사장, 장녀 김윤혜 호반프라퍼티 경영총괄사장 등 2남 1녀의 승계구도와 연관 짓기도 한다.다른 시각도 있다. 호반은 2015년 아시아나항공 최대주주인 금호산업 인수전에 참여한 적이 있다. 김 창업주가 일찍부터 항공업에 대한 관심이 각별하다는 것. 한진칼 인수를 통해 최대 국적 항공사인 대한항공을 손에 넣으려 한다는 얘기다. 호반이 지난해 11월 4% 넘게 보유한 것으로 알려진 LS그룹 지주사인 (주)LS 지분을 매각하면서 이 자금을 한진칼 인수에 쓰려 한다는 관측이 나오기도 했다.호반은 한진칼 지분 투자를 통해 수익도 짭짤하게 챙겼다. 호반의 한진칼 지분 투자 원금은 8000억원에 못 미치는 것으로 추정되는데 현재 가치는 1조4000억원에 달한다. 재계 관계자는 “호반이 한진칼 지분을 매입했다는 뉴스가 나올 때마다 한진칼 주가가 올랐다”며 “호반 입장에서는 한진칼 경영권을 확보하면 더 좋고 아니어도 그만인 ‘꽃놀이패’나 다름없다”고 했다. 호반그룹의 이러한 지분 투자가 한진칼 주가 변동성을 키워 소액주주들의 피해가 발생할 수 있다는 지적도 나온다.한진은 호반의 한진칼 지분 확대에 불편한 기색이 역력하다. 그럼에도 조 회장이 아시아나항공 인수 성공과 코로나19 위기 돌파로 경영 능력을 검증받은 만큼 ‘명분’ 면에서 우위에 있다고 자신한다. 델타항공(14.9%)은 대한항공과 업계 최고 수준의 협력을 뜻하는 조인트 벤처를 설립한 만큼 조 회장의 우군으로 분류된다. 결국 산업은행이 아시아나 인수자금을 내주면서 확보한 한진칼(10.58%) 지분이 관심사로 떠올랐다. “산은이 사실상 한진그룹 경영권 향방의 키를 쥐고 있다”는 얘기가 나오는 이유다. 조 회장이 산은의 지지만 받으면 경영권 방어엔 문제가 없다. 반대로 호반이 산은 지분을 사들이면 조 회장을 제치고 한진칼 단일 최대주주에 오른다.산은은 2020년 조 회장에게 부채비율이 2291%까지 치솟은 아시아나항공 인수를 제안했다. 아시아나의 새 주인으로 낙점된 HDC현대산업개발이 코로나19에 따른 항공 수요 급감을 이유로 인수를 포기할 정도로 항공업 전망이 어두운 때였다. 산은은 한진칼에 인수자금 8000억원을 지원하면서 “경영 성과가 미흡하면 경영진을 교체할 수 있다”며 조 회장의 한진칼 지분도 담보로 요구했다. 경영권이 흔들릴 수 있다는 우려에도 조 회장은 1조8000억원을 들여 아시아나항공 인수를 결정했다.조 회장은 코로나19 위기도 ‘역발상’ 경영으로 돌파했다. 여행객이 없어 멈춰 선 여객기 16대를 화물기로 전환한 것. 코로나19로 마스크와 의약품 등 화물 수요가 넘쳐났다. 대한항공 매출은 계속 늘었고 지난해에는 사상 최대치(16조5019억원)를 기록했다. 대한항공 품에 안긴 아시아나도 재무구조가 개선돼 공적자금 3조6000억원을 모두 갚았다.한진은 그룹의 명운을 쥔 산은에 각별한 신경을 쓰고 있다. 한진칼은 3월 26일 정기주주총회를 열고 최종구 전 금융위원장을 사외이사로 선임하고 이사회 의장도 맡겼다. 최 전 위원장은 재정경제부를 거쳐 금융감독원 수석부원장, 금융위원장 등을 역임한 정통 경제관료다. 전임 한진칼 이사회 의장도 금융 관료 시절 ‘대책반장’으로 통했던 김석동 전 금융위원장이었다. 김 전 위원장은 대한항공의 아시아나항공 인수 추진 과정에서 핵심적인 역할을 한 것으로 전해진다.국민연금의 한진칼 지분도 주목받고 있다. 경영권 분쟁이 벌어질 경우 국민연금이 누구의 우호 세력이 되느냐에 따라 한진칼 지배구조에도 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 국민연금은 올해 한진칼 주총에서 조 회장의 사내이사 선임에 반대했다. 한진칼 이사 보수 안건에 대해서도 “보수 한도와 금액이 경영 성과에 비해 과다하다”고 지적했다. 조 회장은 지난해 한진칼, 대한항공, 진에어, 아시아나항공 등 4개 계열사에서 총 145억7800만원의 보수를 받았다. 국민연금의 반대 의결권 행사가 향후 산은의 입장에도 영향을 미칠 수 있다는 점은 조 회장에게 부담이다.산은이 대한항공과 아시아나항공 통합으로 ‘항공업 구조조정’을 마무리한 만큼 한진칼 보유지분 매각 가능성이 높다는 게 중론이다. 하지만 단순히 비싸게 쳐주는 곳에 한진칼 지분을 매각하기는 어렵다고 보고 있다. 재계 관계자는 “산은은 대한항공을 끌어들여 부실기업(아시아나항공) 정상화와 공적자금 환수라는 정책 목표를 달성했다”며 “가격보다는 대한민국 항공산업을 잘 이끌 곳에 파는 게 순리일 것”이라고 했다.김보형 기자 kph21c@hankyung.com