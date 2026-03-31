홈인홈, 공간의 쓰임을 고려한 가구 브랜드

홈인홈이 31일 공표된 ‘2026 한국브랜드선호도1위’에서 5년 연속 가구(수납가구) 1위에 선정됐다.홈인홈은 ‘쓰임 좋은 가구를 연구한다’는 브랜드 철학을 바탕으로 실생활에서 오래 사용할 수 있는 실용적인 가구를 선보이고 있다.대표 제품인 ‘메가 칸칸이 서랍장’은 대용량 수납장의 원조 제품으로, ‘하나면 충분한 정리가 쉬운 서랍장’이란 슬로건에 걸맞게 깊이 550mm를 지속 유지하고 있다. ‘바쁜 일상에서 어떻게 하면 빠르고 손쉽게 서랍에 있는 물품을 꺼내고 다시 넣고 흐트러지지 않도록 할 수 있을까?’하는 고민에서 출발한 만큼 서랍장 본질의 쓰임을 더욱 선명하게 해주었다.해당 제품은 고객들의 다양한 요구를 반영하여 3단부터 6단까지 다양한 구성으로 출시됐다. 가로 사이즈 역시 800mm와 1000mm 두 타입으로 운영돼 공간 규모와 사용 목적에 따라 선택 가능하다. 이러한 구성은 침실, 드레스룸, 아이 방, 거실 등 다양한 생활 공간에 맞춰 활용할 수 있도록 설계된 것으로, 수납이 필요한 가정에서 폭넓게 사용되고 있다.컬러 구성도 다양하다. 트렌디하고 밝은 감성의 화이트 컬러부터 모던한 분위기의 무광 컬러까지 총 10종으로 출시돼 공간 분위기와 인테리어 스타일에 따라 선택할 수 있다. 상단 라운드 디자인은 홈인홈만이 시그니처와 같다. 오랜 제조 경험과 홈인홈의 연구가 녹여진 홈인홈의 제품은 ‘어떤 제품이든 옆에 두고 비교하면 무조건 선택받을 수 있다’는 디자인과 품질 철학 모두 앞선 제품으로 평가받고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com