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중동 전쟁으로 인한 호르무즈 해협 봉쇄가 국내 석유화학 산업을 넘어 시민들의 일상까지 뒤흔들고 있다.비닐의 핵심 원료인 나프타(납사) 수급에 비상이 걸리자 종량제 봉투 사재기 현상이 나타나는 등 ‘비닐 대란’에 대한 불안이 확산 중이다.24일 업계 등에 따르면 편의점과 마트 등에서는 종량제 봉투를 찾는 수요가 폭증하며 품절 사태가 잇따르고 있다.온라인 커뮤니티에는 “편의점 여러 곳을 돌며 수십 장을 확보했다”는 사재기 인증글과 “진짜 필요한 데 구할 곳이 없다”는 하소연이 동시에 올라오고 있다.이에 일부 판매점은 1인당 구매 개수를 제한하는 등 자구책 마련에 나섰다.혼란의 배경에는 ‘나프타 공급 절벽’이 있다. 국내 도입 나프타의 54%가 지나는 호르무즈 해협이 이란에 의해 봉쇄되면서 ‘석유화학의 쌀’로 불리는 에틸렌 생산에 차질이 생겼기 때문이다.이미 LG화학 여수 제2공장이 가동을 중단하고 여천NCC가 생산량 조절에 들어가는 등 산업 현장의 타격은 현실화 된 상태다.한편 정부도 사태의 심각성을 인지하고 대응에 나섰다. 기후 에너지환경부는 전국 지자체를 대상으로 종량제 봉투 재고 전수조사를 진행 중이며 나프타 수출 제한과 대체 수입선 확보도 검토하고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com