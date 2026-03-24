비닐의 핵심 원료인 나프타(납사) 수급에 비상이 걸리자 종량제 봉투 사재기 현상이 나타나는 등 ‘비닐 대란’에 대한 불안이 확산 중이다.
24일 업계 등에 따르면 편의점과 마트 등에서는 종량제 봉투를 찾는 수요가 폭증하며 품절 사태가 잇따르고 있다.
온라인 커뮤니티에는 “편의점 여러 곳을 돌며 수십 장을 확보했다”는 사재기 인증글과 “진짜 필요한 데 구할 곳이 없다”는 하소연이 동시에 올라오고 있다.
이에 일부 판매점은 1인당 구매 개수를 제한하는 등 자구책 마련에 나섰다.
혼란의 배경에는 ‘나프타 공급 절벽’이 있다. 국내 도입 나프타의 54%가 지나는 호르무즈 해협이 이란에 의해 봉쇄되면서 ‘석유화학의 쌀’로 불리는 에틸렌 생산에 차질이 생겼기 때문이다.
이미 LG화학 여수 제2공장이 가동을 중단하고 여천NCC가 생산량 조절에 들어가는 등 산업 현장의 타격은 현실화 된 상태다.
한편 정부도 사태의 심각성을 인지하고 대응에 나섰다. 기후 에너지환경부는 전국 지자체를 대상으로 종량제 봉투 재고 전수조사를 진행 중이며 나프타 수출 제한과 대체 수입선 확보도 검토하고 있다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
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