3월 24일 서울 중구 코리아나호텔에서 고려아연 정기 주주총회가 개최되고 있다. 사진=고려아연
3월 24일 서울 중구 코리아나호텔에서 고려아연 정기 주주총회가 개최되고 있다. 사진=고려아연
고려아연 '분리선출 감사위원' 2명 확대안 부결


안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com