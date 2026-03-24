홈 한경BUSINESS [속보] 고려아연 '분리선출 감사위원' 2명 확대안 부결 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603243253b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.24 15:35 수정2026.03.24 15:35 안옥희 기자 3월 24일 서울 중구 코리아나호텔에서 고려아연 정기 주주총회가 개최되고 있다. 사진=고려아연고려아연 '분리선출 감사위원' 2명 확대안 부결안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 ㈜하빼엔한국위원회, BPJPH 정식 라이선스 보유 할랄 감독관 상주 운영 BTS 음반 400만 장 ‘커리어 하이’ 찍었는데… 주가는 왜 폭락했나 [완] 살아남은 건설사가 강자다 [재무제표 AI 독해] LG화학 주총 쟁점은 LG엔솔 지분…서스틴베스트 "주주환원 활용" 아랫돌 빼서 윗돌 괴기, ‘가짜 공급’이 불러온 전세대란[아기곰의 부동산 산책]