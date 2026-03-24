[신간] 100년 전보다 더 위험한 ‘더 센 파시즘’이 온다…홍성국의 경고

민주당 경제교사 홍성국이 던지는 화두, “구조 전환 실패하면 파시즘뿐”

100년 전의 데자뷔, 그리고 '더 센' 위기

"지금 뜯어고치지 못하면 계급사회로의 추락은 필연"

“만일 구조 전환에 실패하면 파시즘 사회가 우리를 기다릴 것이다. 중간 단계의 다른 선택지는 없다. 따라서 과감한 개혁에 나서는 것만이 유일한 해법이다. 국민 모두의 적극적인 참여로 새로운 시스템을 만들어내야 한다.”‘수축사회’로 한국 사회의 거대한 전환점을 예고했던 홍성국 전 더불어민주당 의원(국가경제자문회의 의장)이 신간 ‘더 센 파시즘’을 출간했다. 제목은 파시즘이라는 다분히 정치적인 외양을 띠고 있지만, 그 속내를 들여다보면 위기의 한국이 미래 번영을 구가하기 위해 반드시 거쳐야 할 '방법론'을 담고 있다.홍성국 전 의원은 100년 전 전 세계를 휩쓸었던 파시즘 시대와 현재의 글로벌 정세를 비교하며 놀라울 정도의 '완전 일치'를 발견한다. 과거 대공황이 파시즘을 소환했듯, 현재의 저성장 기조와 양극화가 지배하는 '수축사회'가 다시금 글로벌 파시즘을 불러내고 있다는 진단이다.특히 홍 전 의원은 인공지능(AI)이 인간의 뇌와 심리를 파고들어 대중이 권위주의에 '자발적으로 복종'하게 만드는 현대적 메커니즘을 경고한다. 트럼프 현상으로 대변되는 극우 보수의 득세와 가짜뉴스의 범람은 단순한 정치적 현상이 아니라, AI 기술과 수축사회의 결핍이 만난 필연적 결과라는 것이다.책은 미래 예측을 기반으로 우리 사회가 파시즘으로 흐를 수밖에 없는 구조적 이유를 조목조목 짚어낸다. 인구 구조의 역전과 AI의 노동 대체로 인해 중간지대가 사라진 '바벨 사회'가 도래할 것이며, 이 과정에서 발생하는 갈등은 철저히 '제로섬(Zero-sum)'의 성격을 띠게 된다.그는 이러한 파국을 막기 위해 '구조 전환'을 유일한 해법으로 제시한다. 단순히 정책을 몇 개 바꾸는 수준이 아니라, 사회 시스템 전체를 통째로 바꾸는 대수술이 필요하다는 주장이다. 특히 현 정부의 집권 2년 차 이후의 핵심 국가 과제는 반드시 이 '구조 전환'이 되어야 한다고 역설한다.그는 100년 전 미국의 루스벨트가 단행했던 뉴딜 혁명 이상의 대전환인 ‘K-구조 전환’을 제시한다. 과거 뉴딜이 대공황 극복을 위해 복지와 국가 인프라의 기틀을 닦는 데 집중했다면, ‘K-구조 전환’은 100년 전에는 없었던 AI 혁명과 초고령화라는 난제를 해결하기 위해 가짜정보와의 전쟁과 사회적 자본의 재충전 등 7가지 핵심 대안을 들려준다. ▲국가 모델의 재정립 ▲미래형 제조 강국으로의 도약 ▲사회적 자본(신뢰)의 회복 등이다.홍 전 의원은 "현재 한국을 뜯어고치지 못하면 파시스트가 지배하는 계급사회는 불가피하다"며, 우리에게 남은 골든타임이 단 2~3년에 불과함을 강력히 경고한다.이 책은 독자들에게 지금 우리가 겪는 혼란이 단순한 대립이 아닌 '문명사적 변곡점'임을 깨닫게 하고, 10년 후 변해있을 세상 속에서 우리가 쥐어야 할 생존 설계도를 명확히 보여준다.민주당의 경제 교사로도 통하는 홍 전 의원은 세계의 변화에 맞춰 한국의 미래를 모색하는 현장형 미래학자로 통한다. 1988년 대우증권에 신입사원으로 입사해, 2014년 공채 출신으로는 처음으로 CEO 자리에 올랐다. 2016년 미래에셋증권 퇴사 이후 다수의 저술과 강연, 기고, 방송 출연 등을 통해 대중과 함께 호흡하며 한국이 나아갈 길을 고민해 왔으며, 제21대 국회의원으로 정무위원회와 기획재정위원회 위원으로 활동했다.정채희 기자 poof34@hankyung.com