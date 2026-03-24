SK이노, 장용호 사내이사 선임…사외이사 비중 60% 돌파

SK이노베이션이 이사회 독립성 강화와 전기화 중심 사업 재편을 공식화했다.SK이노베이션은 24일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 제19차 정기주주총회를 열고 사내·사외이사 선임과 정관 개정 등 주요 안건을 원안대로 의결했다고 밝혔다.이날 주총에서는 장용호 총괄사장이 신규 사내이사로 선임됐으며, 김주연 사외이사와 이복희 사외이사 겸 감사위원은 재선임됐다.장 사장은 에너지·화학 분야 전문성과 실행력을 바탕으로 포트폴리오 리밸런싱과 재무구조 안정화, 전기화 사업 추진을 이끌 적임자로 평가됐다.김 사외이사는 이사회 내 인사평가보상위원회 위원장으로서 역할을 인정받았고, 이 사외이사는 이사회 투명성과 독립성 제고 기여를 근거로 재신임을 받았다.이번 주총을 통해 사외이사 비중은 60%를 넘어서며 이사회 중심 경영 기조를 유지했다.회사는 상법 개정 취지에 맞춰 이사의 주주 충실 의무 명시, 집중투표제 배제 규정 삭제, 전자주주총회 도입, 자기주식 관련 근거 신설 등 정관도 개정했다.SK이노베이션은 2025년 경영 전략으로 포트폴리오 리밸런싱 완수와 운영개선 기반 경쟁력 강화, 전기화 시대 대응을 제시했다.추형욱 SK이노베이션 대표이사는 "SK이노베이션은 본원적 경쟁력과 미래 성장 기반을 확보해 나가는 동시에 책임감 있는 경영과 투명한 소통을 지속해 나가겠다"며 "주주 여러분들께 더 큰 가치를 돌려드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com